TASR a AFP upozorňujú na hoax

Londýn/Bratislava 24. augusta (TASR) - Na sociálnych sieťach sa šíri video zo satirického dokumentu britskej televíznej stanice Channel 4 s falošným tvrdením, že ide o propagáciu konzumácie ľudského mäsa. Televízia aj moderátor relácie Gregg Wallace však uviedli, že išlo o satiru a video nezachytáva skutočné udalosti. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Greg Wallace, moderátor britskej reality šou o varení MasterChef, na Channel 4 inzeruje ľudské mäso na varenie. V laboratóriu sa ľudské tkanivo premení na väčšie kusy mäsa, ktoré možno použiť na varenie steakov, hamburgerov a klobás," píše sa v zavádzajúcom príspevku na telegramovom účte Zem&Vek.



Príspevok obsahuje video s upútavkou na reláciu, ktorú na svojom webe zverejnil britský denník The Independent. Už v tomto videu sa na úvod píše, že ide o satirický dokument.



To, že išlo satirickú reláciu, pre AFP uviedla televízia Channel 4 aj Gregg Wallace, ktorý verejne prezentoval, že na tomto videu je len hercom a celá relácia je satirou. Na konci 23-minútového videa sa v titulkoch spomína šéfka kastingu, herci a aj Jonathan Swift, írsky spisovateľ, ktorého esej z 18. storočia bola pre reláciu inšpiráciou.



Zavádzajúce príspevky na sociálnych sieťach ukazujú zábery zo začiatku relácie, v ktorej Wallace uvádza tému satirického dokumentu a vysvetľuje, že so stúpajúcimi nákladmi na život v Británii sa na trh dostávajú produkty z "ľudského mäsa".



V celej relácii Wallaceovi zamestnanci (ide o hercov) údajnej továrne vysvetľujú, že spracovanie ľudského mäsa zákony Európskej únie zakazovali, ale po britskom odchode z Únie to už možné je. Továreň vraj dostáva od darcov vzorky tkaniva, ktoré v laboratórnom prostredí vyrastie na mäsové "koláče". Z nich sa môžu robiť steaky alebo klobásy.



Channel 4 pre AFP uviedla, že relácia je čisto fiktívna a každý, kto sa v nej objavuje, bol buď hercom, alebo vedel o satirickej povahe relácie. V angličtine sa pre satirické dokumenty používa výraz mockumentary, čo je podľa slovníka Cambridge Dictionary film alebo televízna relácia nakrútená ako dokument, aby vymyslené udalosti vyzerali ako skutočné. To je aj prípad relácie "Greg Wallace: British Miracle Meat".



"Je to vtipné, ale zároveň ide o komentár nabádajúci k premýšľaniu o mimoriadnych krokoch, ku ktorým musia ľudia pristúpiť, aby sa v našej spoločnosti udržali počas krízy rastúcich životných nákladov nad vodou," uviedol pre AFP hovorca Channel 4.



Paul Leather z Wharf Media, PR spoločnosti zastupujúcej Gregga Wallacea, pre AFP povedal: "Môžem potvrdiť, že išlo o satiru a tvrdenia uvedené v relácii neboli pravdivé."



Tom Kingsley, programový riaditeľ Channel 4, pre BBC Culture uviedol, že cieľom tvorcov bolo "satiricky zachytiť spôsob, ako sa utrpenie spôsobené rastúcimi cenami životných potrieb stáva normálnym".



Podľa britského denníka The Guardian bola relácia jednou z najodvážnejších satirických diel, aké sa kedy objavili v britskej televízii. "Divák si ani neuvedomil, že sledoval čiernu komédiu prezentovanú ako dokument o chudobných ľuďoch, ktorí musia predávať svoje telo, aby mali na obživu," píše autor recenzie Stuart Heritage.