HOAX: Video nezobrazuje stavby a pamiatky z čínskeho mesta Wu-chan

Bratislava 3. mája (TASR) - Video, ktoré na Facebooku zdieľali tisíce ľudí, vzbudzuje dojem, že zobrazuje mesto Wu-chan, kde v roku 2019 vypukla pandémia spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2. V skutočnosti však ide kompiláciu videí stavieb a pamiatok z celej Číny. AFP hľadala jednotlivé scény na internete a sociálnych sieťach, ale ani jeden z futuristicky vyzerajúcich mrakodrapov či mostov sa nenachádza vo Wu-chane. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Na slovenskom Facebooku video prvýkrát zdieľal 25. marca 2020 podpredseda Komunistickej strany Slovenska Jalal Suleiman. V popise k videu uviedol: "Toto je čínske mesto Wu-chan, ktoré bolo ako prvé napadnuté koronavírusom. Áno, je to komunistická Čína. Neviem, prečo Západ, ku ktorému nás tlačili posledných tridsať rokov, tvrdí, že je pupkom civilizovaného sveta. Východ sme, priatelia, a na východ sa obrátime."



Rovnaké video s obdobným popisom zdieľal 10. apríla tohto roku aj web Hlavný denník. Video tak videlo viac ako 350.000 užívateľov Facebooku a viac ako 6500 ho zdieľalo.



Video však nezobrazuje Wu-chan. Je kompiláciou videí a scén z viacerých zdrojov. Niektoré videá sú z TikToku, niektoré z Twitteru a niektoré boli už pred rokmi nahrané na YouTube.



Pomocou reverzného vyhľadávania, kľúčových slov a iných metód sa agentúre AFP podarilo identifikovať budovy, stavby a infraštruktúru až na jednu výnimku. Všetky sa síce nachádzajú v Číne, ale ani jedna vo Wu-chane.



Na videu je napríklad Beauty Crown Grand-Tree Hotel z meste San-ja na juhočínskom ostrove Chaj-nan, alebo tiež Canton Tower - most ponad Perlovú rieku. Most otvorili v roku 2009 a spája mestské časti Kantonu Tianhe a Haizhu.



Vo videu vidno aj Sunrise Kempinski hotel postavený na ostrove jazera Yanqi, severovýchodne od Pekingu, v dištrikte Chuaj-žou. Aj umelý vodopád vyviera z fasády budovy Liebian Building, ktorá stojí v meste Kuej-jang, hlavnom meste provincie Kuej-čou.



Medzi zobrazenými stavbami je aj Sheraton Huzhou Hot Spring Resort, ktorý prezývajú aj "Podkova". Ten stojí na brehu jazera Tai v meste Chu-čou neďaleko miest Šanghaj a Chang-čou.



Ani starobylá pagoda z videa sa nenachádza vo Wu-chane, ale v meste Si-an.



Video zachytáva napríklad aj diaľničný riečny most Yachi, ktorý je štvrtý najvyšší na svete a dlhý 800 metrov. Nachádza sa však v provincii Kuej-čou.