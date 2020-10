HOAX: Video s lekárom Zangrillom nevzniklo 10. októbra 2020, ale 1.6.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Medzi slovenskými používateľmi sociálnych sietí sa rozšírilo video talianskeho lekára, ktorý tvrdil, že nový koronavírus je "klinicky irelevantný" a už nespôsobuje tak závažné ochorenie ako na jar 2020. Videorozhovor, ktorý bol označený dátumom 10. október 2020, však nakrútili v júni tohto roku a lekár svoje vyjadrenia odvtedy korigoval. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Videorozhovor s Albertom Zangrillom, vedúcim anestéziológom milánskej fakultnej nemocnice San Raffaele, zdieľalo prostredníctvom zavádzajúceho príspevku z 13. októbra 2020 viac ako 3500 používateľov Facebooku. V ľavom hornom rohu videa je uvedený dátum 10.10.2020, ktorý vytváral dojem, že ho nakrútili 10. októbra.



Zangrillo skutočne povedal, že nový koronavírus už nie je taký silný ako na jar, keď v Taliansku zabil desaťtisíce ľudí. Vyhlásil to však 1. júna 2020, teda v dobe, keď v Taliansku došlo ku splošteniu krivky celkového počtu nakazených ochorením COVID-19 a keď sa pomerne rýchlo znižoval ako počet nových prípadov, tak aj počet úmrtí. Videorozhovor s lekárom spracoval novinár stanice TG5 a zverejnil ho 1. júna 2020 a nie 10. októbra.



Aj poslednú verziu zavádzajúceho facebokového príspevku dopĺňal text, v ktorom sa spomenulo, že rozhovor nakrútili 1. júna. Na konci textu je aj uvedené ospravedlnenie za zle uvedený dátum vo videu. Táto verzia však bola výsledkom až deviatich úprav príspevku po jeho uverejnení, pričom informácia o tom, že rozhovor s lekárom nakrútili v júni, bola doplnená až po necelých 14 hodinách od prvej publikácie videa.



Príspevok tak pomerne dlhú dobu pôsobil dojmom, že videorozhovor s talianskym lekárom vyhotovili len nedávno. Nikde v texte sa taktiež nespomínalo, že videorozhovor vznikol v dobe, keď počet nových prípadov klesal. Súčasťou poslednej aktualizácie príspevku boli aj konšpiračné tvrdenia ako napríklad, že krízové štáby v súčasnosti "potrebujú propagovať druhú vlnu" nákazy COVID-19, aby sa vyhli finančným odškodneniam z prvej vlny.



V zavádzajúcom príspevku sa nespomenulo ani to, že Zangrillo ešte počas leta svoje vyhlásenie korigoval, ospravedlnil sa za tón pôvodného rozhovoru a vyzval ľudí, aby sa mali na pozore, ale bez toho, aby prepadali vírusovej psychóze. Takto sa vyjadril 29. júla 2020.



V rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera z 20. októbra 2020 išiel Zangrillo ešte ďalej, keď apeloval na osobnú zodpovednosť každého jednotlivca. V rozhovore okrem iného tvrdil, že "v máji bol vírus na ústupe, teraz sa však vracia, pravdepodobne aj pre nezodpovedné správanie ľudí."



Na otázku, aké ponaučenie si z toho má verejnosť vziať, Zangrillo odpovedal: "Predovšetkým dúfam, že si mladí vypestujú reflex chrániť svojich rodičov a prarodičov. Tých najzraniteľnejších musíme chrániť. Predovšetkým ľudí s cukrovkou či srdcovými chybami, ktorých stav máme za normálnych okolností pod kontrolou, no môže sa zhoršiť v prípade infekcie. Som si istý, že korektným správaním vyriešime aj kvantitatívne problémy. Väčšina populácie to chápe. Bez individuálnej zodpovednosti každého z nás sa z toho nedostaneme."