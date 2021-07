TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 8. júla (TASR) – Viac ako 20 000 používateľov Facebooku zdieľalo koncom júna 2021 video zachytávajúce riaditeľa pražskej Fakultnej nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, v ktorom tvrdí, že chrípková epidémia v roku 2019 mala viac obetí ako COVID-19.



Súčasťou príspevku bol popis, podľa ktorého je video dôkazom, že pandémia koronavírusu je falošná. Video však pochádza z apríla 2020, teda vzniklo krátko po tom, ako Česko prekonalo miernu prvú vlnu covidu. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Dvojminútové a z kontextu vytrhnuté video pochádza z relácie Českej televízie Otázky Václava Moravca odvysielanej 26. apríla 2020 a je viac ako 14 mesiacov staré. V čase vysielania relácie Česko naozaj prešlo relatívne ľahkou prvou vlnou ochorenia COVID-19. Koncom apríla 2020 nové úmrtia na covid klesali a pandemická situácia sa v lete 2020 ustálila. To sa však zmenilo v septembri, keď začali nové prípady aj úmrtia výrazne rásť. Sám Ludvík sa ochorel na COVID-19 a v novembri ho hospitalizovali.



Ludvík na začiatku videa zo zavádzajúceho príspevku porovnáva počty nakazených a obetí pri sezónnej chrípkovej epidémii a pri covide. Hovorí, že počas chrípkovej epidémie v roku 2019, ktorá trvala šesť týždňov, sa v Česku nakazilo 996.000 ľudí a zomrelo 1500. Následne dodá:



„Oproti tomu covidové čísla boli včera 7273 nakazených a 215 mŕtvych. Ja myslím, že toto veľmi pekne ukazuje, akým spôsobom sa s tými číslami pracuje."



Na základe správy českého Štátneho zdravotného ústavu v sezóne 2018/2019 za šesť epidemických týždňov skutočne vyhľadalo praktického lekára s akútnou respiračnou infekciou a chrípkou celkom 996.000 osôb. Správa uvádza, že ťažký priebeh chrípky si v danej sezóne vyžiadal najmenej 195 hlásených úmrtí, ale ústav zároveň dodáva, že v ČR umiera na chrípku priemerne približne 1500 ľudí ročne.



Koncom apríla 2020 bol skutočne počet obetí covidu v Česku taký, ako hovorí Ludvík vo videu. Napríklad k 25. aprílu evidoval štatistický úrad 222 obetí, čo je len o málo viac ako Ludvíkom hlásených 215. Od začiatku pandémie do 5. júla 2021 však Česko už evidovalo 1.668.040 prípadov ochorenia COVID-19 a 30.310 úmrtí.



Aj keď Ludvíkovo porovnanie covidu s chrípkou nebolo v tom čase nepravdivé, jeho tvrdenia sa ukázali ako príliš optimistické, keďže koronavírusu podľahlo oveľa viac ľudí ako bežnej sezónnej chrípke.



Viacerí odborníci už v októbri 2020 pre agentúru AFP uviedli, že COVID-19 je oveľa nebezpečnejší ako chrípka. Slovenské ministerstvo zdravotníctva v novembri 2020 upozorňovalo na to, že porovnávanie počtu úmrtí na chrípku a COVID-19 je nekorektné.