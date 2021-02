HOAX: Viedenskí policajti si nezložili prilby na znak podpory protestu

Bratislava 17. februára (TASR) - Desaťtisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľalo videá a fotografie z viedenskej demonštrácie proti pandemickým opatreniam z 31. januára 2021, ku ktorej sa mali podľa príspevkov pridať policajti, pričom si mali na znak podpory zložiť prilby. Viedenská polícia to popiera a niekoľko fotožurnalistov, ktorí boli na demonštrácii, agentúre AFP potvrdilo, že zložené prilby nebol prejavom podpory demonštrantom. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Viedenská polícia už 31. januára prostredníctvom Twitteru poprela, že by jej príslušníci vyjadrili podporu protestujúcim. Hovorca polície Danie Fürst pre AFP vysvetlil stratégiu polície počas protestov: "Polícia v zásade koná podľa filozofie 3D - to znamená - dialóg, deeskalácia a vynucovanie (v nemčine Dialog, Deeskalation und Durchsetzen). To, že príslušníci nemajú nasadené taktické prilby a sú v zodpovedajúcej formácií, zjavne spadá pod deeskaláciu. Tento výzor je teda v závislosti od rizika situácie úplne bežný, ale môže sa tiež kedykoľvek zmeniť."



AFP sa telefonicky spojila s novinárom Michaelom Bonvalotom, ktorý zverejnil video z protestu na Twitteri, kde opísal, že polícia kráčala uprostred pochodu extrémnej pravice a korona-popieračov za posmeškov a potlesku demonštrantov. Pre AFP však dôrazne uviedol: "Je úplne neprípustné tvrdiť, že sa polícia k demonštrácii pripojila. Existujú protesty s prilbami aj bez nich."



To isté potvrdil aj fotograf AFP Alex Halada, ktorý pre agentúru povedal: "To, že policajti nenosia prilby, je normálne, pokiaľ vzduchom nelietajú žiadne predmety. To, že majú zložené prilby, si nemôžete vykladať, že by vyjadrovali podporu".



Právnik Christian Piska z Viedenského ústavu pre ústavné a správne právo pre AFP uviedol, že o tom, či sú prilby nasadené alebo nie, rozhoduje vedúci operácie v závislosti od toho, ako je daná situácia nebezpečná.



Obdobné stanovisko ponúkol v minulosti AFP aj hovorca berlínskej polície v jednom zo starších prípadov, ktorý sa týkal nasadenia nemeckých policajtov. "To, či má byť prilba nasadená alebo nie, závisí len od nebezpečenstva danej situácie a posudzuje sa od prípadu k prípadu."



Viedenská polícia popisuje svoje kroky ako operačnú taktiku na udržanie pokojnej a nenásilnej situácie. Sprevádzanie protestov príslušníkmi bez prilieb je bežný postup a nemá nič spoločné s vyjadrením podpory protestujúcim.