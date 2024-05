TASR a AFP upozorňujú na hoax

Washington/Bratislava 21. mája (TASR) - Krátko pred ruskými oslavami pripomínajúcimi výročie porážky nacistického Nemecka 9. mája 1945 sa na sociálnych sieťach šírilo zmanipulované video s ruskými titulkami, ktoré budilo dojem, že zachytáva výmenu názorov počas tlačovej konferencie v Bielom dome. Z videa sa zdá, že hovorkyňa Biele domu vyslovila niekoľko nesprávnych výrokov o druhej svetovej vojne. Následne bolo video použité na šírenie tvrdenia, že ide o ukážku "prepisovania histórie" zo strany Spojených štátov amerických (USA). Video však bolo upravené. Pôvodný záznam dokazuje, že výmena medzi novinárom a hovorkyňou sa týkala vojny medzi Izraelom a Hamasom. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s agentúrou AFP.



Agentúra AFP dohľadala videozáznam pôvodnej tlačovej konferencie, z ktorého jasne vyplýva, že k údajnej výmene názorov o 2. svetovej vojne nedošlo. Reverzné vyhľadávanie odhalilo, že zábery z videa zodpovedajú dvom častiam tlačovej konferencie, ktorá sa konala 7. mája. Zo záznamu je vidno, že novinár Andrew Feinberg z The Independent sa v čase 18:40 v skutočnosti pýta na okolnosti hladomoru v Pásme Gazy a uzavretia checkpointov pre dodávky humanitárnej pomoci. Obraz hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierreovej pochádza z inej časti tlačovej konferencie - z času 25:40 - keď odpovedala na otázku v súvislosti s NATO.



Hovorkyňa počas rozhovoru s novinárom nijako nespomenula Hitlera či Stalina, a to ani v odpovedi na otázku o NATO, ani v inom momente počas tlačovej konferencie. "K takejto výmene nedošlo," uviedol pre AFP hlavný zástupca tlačového tajomníka Bieleho domu Andrew Bates. Aj Feinberg dodal, že video je úplne falošné.



Pri sledovaní videozáznamu sú viditeľné rozdiely medzi pohybmi pier hovorkyne Jean-Pierreovej a Feinberga a zvukovou stopou slov. Hany Farid, odborník na digitálnu forenznú analýzu z univerzity v Berkeley, pre AFP uviedol, že predmetné videá podrobil analýze pomocou modelov trénovaných na rozlišovanie skutočných hlasov od falošných a zvuk oboch hovoriacich označil za vytvorený umelou inteligenciou.



Farid uviedol, že aj ďalšia technika, ktorá meria synchronizáciu medzi pohybmi pier a rečou, vyhodnotila video ako falošné, čo označil za jasné vizuálne stopy manipulácie. "Som si istý, že ide o deepfake so synchronizáciou pier a hlasy vygenerované umelou inteligenciou," uviedol Farid pre AFP.