HOAX: Za zmanipulovanou fotografiou stála filipínska FB stránka

Bratislava 24. júla (TASR) - V období protestov proti rasizmu a policajnému násiliu voči Afroameričanom sa na internete objavil obrázok americkej celebrity Kendall Jennerovej zdanlivo držiacej transparent s heslom Black Lives Matter, ktorý je očividne zmanipulovaný. Zdroj zmanipulovaného obrázku možno dosledovať až k facebookovej stránke prevádzkovanej z Filipín. TASR upozorňuje na dezinformácie v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Chcete veriť médiám? Pozrite si tento obrázok, ktorý bol na CNN! Dostal som od kamaráta, lebo to nepozerám," znie popis obrázku na slovenskom Facebooku, ktorý zdieľal súkromný užívateľ 14. júla 2020 a prezdieľalo ho najmenej 3800 používateľov Facebooku.



Na obrázku je americká modelka Jennerová v čiernom rúšku a zdanlivo držiaca transparent s nápisom "Black Lives Matter" (Na čiernych životoch záleží) a v pozadí je zakrúžkovaný jej tieň, ktorý má dokazovať, že žiaden transparent v skutočnosti nedržala.



Obrázok sa vo veľkej miere zdieľal aj inde na internete v angličtine. Niektoré príspevky sa vysmievali z toho, že Jennerová sama uverejnila zmanipulovanú fotografiu. Fotomontáž však neuverejnila Jennerová, ani ju nezdieľala televízia CNN či iné svetové médiá.



Pôvodnú fotografiu modelky uverejnil 4. novembra 2019 instagramový fanúšikovský profil @kendalljennlover. Na tejto fotografii nemá modelka ani čierne rúško na tvári, ani v rukách nedrží transparent.



Jennerová na Twitteri 6. júna napísala, že nie je za upravenú fotografiu zodpovedná. "Toto spravil niekto vo Photoshope. Ja som to NEUVEREJNILA," uviedla americká modelka.



Agentúra AFP pri spätnom dohľadávaní nenašla ani žiadny dôkaz o tom, že by fotografiu zdieľala americká televízia CNN.



Upravená fotografia bola pôvodne zdieľaná na dnes už neexistujúcej facebookovej stránke 20K, ktorá sa podľa thumbnailu vo vyhľadávači Google pre heslo "20k.endall" (URL stránky), venovala každodennému zdieľaniu obrázkov Kendall Jennerovej.



Používateľ Twitteru s menom @z3dster uverejnil screenshoty pôvodného príspevku stránky 20K ako aj dodatočné informácie o stránke. Cez funkciu Transparentnosť stránky je možné zistiť, koľko má stránka administrátorov a v akej krajine pôsobia. Na základe snímok, ktoré zverejnil @z3dster, stránku 20K spravovali traja ľudia z Filipín.



Používateľa s menom @z3dster kontaktovala AFP prostredníctvom Twitteru. Potvrdil, že screenshoty vyhotovil 5. júna, keď bola stránka 20K ešte funkčná.











UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe foto.