Hochstein: Izraelské sily sa stiahli z juholibanonského mesta Nákúra

Bejrút 6. januára (TASR) - Osobitný americký vyslanec Amos Hochstein v pondelok uviedol, že izraelské sily sa začali sťahovať z juholibanonského hraničného mesta Nákúra. Do mesta zároveň vstúpila libanonská armáda. Ide o v poradí druhé stiahnutie izraelských vojsk v rámci prímeria, ktoré Jeruzalem uzavrel s libanonským militantným hnutím Hizballáh 27. novembra. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sťahovanie bude pokračovať dokým všetky izraelské sily úplne neodídu z Libanonu a kým libanonská armáda nebude nasadená na juhu až po modrú líniu," uviedol Hochstein po stretnutí s predsedom libanonského parlamentu Nabíhom Barrím, ktorý je považovaný za spojenca Hizballáhu.



"Nemám dôvod neočakávať, že všetky strany budú aj naďalej odhodlané plniť dohodu, s ktorou súhlasili," uviedol tiež Hochstein po stretnutí s premiérom Nadžíbom Mikátím. Reagoval tak na tvrdenia Izraela a Hizballáhu, ktorí sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria.



Podľa podmienok prímeria, ktoré Hochstein pomohol sprostredkovať, sa libanonská armáda rozmiestni na juhu krajiny spolu s mierovými silami OSN. Izraelská armáda sa zároveň do 60 dní stiahne za spoločné hranice. Z pohraničnej oblasti sa musí stiahnuť aj Hizballáh, a to severne od rieky Lítání, približne 30 kilometrov od hranice. Militanti musia taktiež v oblasti demontovať všetku vojenskú infraštruktúru.



Sporadické vzájomné prestrelky v libanonsko-izraelskom pohraničí sa stali prakticky každodennými od 8. októbra 2023 - deň po útoku palestínskeho teroristického hnutia Hamas na Izrael, ktorým vypukla vojna v Pásme Gazy.



V druhej polovici septembra 2024 izraelská armáda výrazne zintenzívnila ostreľovanie Hizballáhu v Libanone a zabila aj niekoľko jeho veliteľov vrátane dlhoročného lídra Hasana Nasralláha. Začiatkom októbra 2024 izraelská armáda podnikla aj pozemnú operáciu na juhu Libanonu.