Hodiny posledného súdu sú rovnako blízko k polnoci ako vlani

Washington 20. januára (TASR) - Ručička symbolických hodín posledného súdu (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je naša planéta k úplnému zničeniu, je stále 100 sekúnd pred polnocou. Informáciu vo štvrtok zverejnil akademický žurnál Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), píše agentúra AFP.



Ručičky hodín zostávajú rovnako nastavené už tretí rok po sebe, uvádza spravodajská televízia Sky News.



Riaditeľka BAS Rachel Bronsonová zdôvodnila, že svet tento rok nie je o nič bezpečnejší ako vlani v tomto čase.



"Ak sa má ľudstvo vyhnúť existenčnej katastrofe,... svetoví lídri musia odviesť oveľa lepšiu prácu v boji proti dezinformáciám, dbať na vedu a spolupracovať," povedala Bronsonová pri príležitosti 75. výročia prvého odhalenia symbolických hodín posledného súdu.



Skutočnosť, že sa ručička hodín nepriblížila viac k polnoci, ktorá symbolizuje "koniec sveta", podľa Bronsonovej neznamená, že sa medzinárodná bezpečnostná situácia stabilizovala.



"Naopak, hodiny zostávajú najbližšie k apokalypse, ktorá znamená koniec civilizácie, pretože svet zostáva zaseknutý v extrémne nebezpečnom okamihu," dodala šéfka BAS.



Tieto hodiny vytvorili v roku 1947 americkí vedci, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na projekte Manhattan. Z tohto projektu vzišla v roku 1945 prvá atómová zbraň.



Hlavnou myšlienkou vytvorenia symbolických hodín posledného súdu bolo pôvodne varovať ľudstvo pred nebezpečím jadrovej vojny. O nastavení hodín rozhoduje vedecko-bezpečnostný výbor BAS, ktorý zahŕňa 11 držiteľov Nobelovej ceny.



Experti poukázali na to, že na začiatku roka 2021 zaznamenali priaznivé udalosti vrátane obnovenia platnosti novej dohody START medzi USA a Ruskom, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.



Medzinárodné napätie však naďalej hrozivo rastie, najnovšie aj v súvislosti s Ukrajinou. USA, Rusko a Čína medzitým pokračujú v pretekoch vo vývoji hypersonických zbraní, dodali vedci vo svojom zdôvodnení.