Hodiny posledného súdu ukazujú k polnoci bližšie než predtým

Washington 24. januára (TASR) - Ručička symbolických hodín posledného súdu (Doomsday Clock), ktoré ukazujú, ako blízko je naša planéta k úplnému zničeniu, je momentálne iba 100 sekúnd od polnoci.



Informáciu vo štvrtok zverejnil akademický žurnál Bulletin of the Atomic Scientists (BAS), podľa ktorého k zmene došlo v súvislosti s "jadrovým vyzbrojovaním, neschopnosťou riešiť klimatické problémy a kybernetickou dezinformačnou vojnou".



Hodiny sú aktuálne k "poslednému súdu" najbližšie od roku 1947, keď začali "tikať", uvádza stanica BBC. Tieto hodiny vytvorili americkí vedci, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na projekte Manhattan. Z tohto projektu vzišla v roku 1945 prvá atómová zbraň.



Hlavnou myšlienkou vytvorenia symbolických hodín posledného súdu bolo pôvodne varovať ľudstvo pred nebezpečím jadrovej vojny.



Vlani sa hodiny nastavili na dve minúty pred polnocou, ktorá symbolizuje "koniec sveta". Rovnaká konštelácia bola aj v roku 2018.



O nastavení hodín rozhoduje vedecko-bezpečnostný výbor BAS, ktorý zahŕňa 13 držiteľov Nobelovej ceny. V tomto roku sa po prvý raz pridali k výboru aj členovia skupiny The Elders - medzinárodnej mimovládnej organizácie zahŕňajúcej svetových lídrov a bývalých vládnych činiteľov. Skupinu založil v roku 2007 Nelson Mandela.



"Musíme konať a pracovať spoločne," uviedol niekdajší generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, člen The Elders. "Žiadna jednotlivá krajina alebo osoba to nedokáže spraviť sama. Potrebujeme na stole všetky ruky, aby sme mohli pracovať spoločne," dodal.