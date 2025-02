Hodnota vývozu francúzskeho koňaku do Číny klesla takmer o štvrtinu

Paríž 5. februára (TASR) - Hodnota vývozu francúzskeho koňaku do Číny klesla v minulom roku takmer o štvrtinu. Dôvodom je pomalé zotavovanie čínskej ekonomiky, ako aj reštriktívne obchodné opatrenia vlády v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Celosvetový vývoz francúzskeho koňaku sa vlani v porovnaní s rokom 2023 znížil o 10,6 %, oznámilo v stredu záujmové združenie francúzskych producentov koňaku BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac). K poklesu prispelo najmä zníženie hodnoty vývozu do regiónu Ďalekého východu o 24,2 %. Túto oblasť zastupuje najmä Čína, najväčší svetový trh pre koňak z hľadiska hodnoty, ktorá medziročne zaznamenala pokles o 23,8 %.



BNIC pripisuje tento vývoj váhavému oživovaniu čínskeho hospodárstva a vplyvu antidumpingových opatrení. "Prudký pokles našich dodávok do Číny od októbra minulého roka spôsobuje, že rýchle politické riešenie problému čínskych daní je potrebnejšie ako kedykoľvek predtým," uviedla asociácia.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron začiatkom januára uviedol, že premiér Francois Bayrou odcestuje do Číny, aby sa pokúsil nájsť riešenie obchodných sporov.











