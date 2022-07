Vedci: Ozón dosahuje na juhu a severozápade Európy nebezpečné hodnoty

Londýn 19. júla (TASR) - Množstvá prízemného ozónu na juhu a severozápade Európy dosahujú hodnoty nebezpečné pre ľudské zdravie v dôsledku súčasných horúčav. V utorok na to upozornila európska služba monitorovania atmosféry cez družicový program Copernicus (CAMS). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"V polovici júla dosiahli denné maximálne hodnoty prízemného ozónu, ktoré vrcholia na poludnie, zdraviu nebezpečné úrovne v Portugalsku, Španielsku a v Taliansku. Na niektorých miestach dosahujú tieto hodnoty viac ako 200 mikrogramov na kubický meter," uviedla CAMS.



Situácia na juhu Európy by sa mala v najbližších dňoch zmierniť, v severných a západných častiach Európy by od 18. do 20. júla mohli úrovne prízemného ozónu v dôsledku rekordných horúčav vzrásť nad 120 mikrogramov na kubický meter.



"Prízemný ozón je kľúčovou látkou znečisťujúcou ovzdušie, ktorá môže ovplyvniť ľudské zdravie, poľnohospodárstvo a životné prostredie vo všeobecnosti," upozornila CAMS.



Vedec Mark Parrington z programu Copernicus uviedol, že "potenciálne dopady veľmi vysokého znečistenia ozónom" sú rizikové najmä pri respiračných a kardiovaskulárnych ochoreniach.



Zvýšené hodnoty ozónu sa môžu prejavovať ako bolesť hrdla, kašeľ, bolesť hlavy či astmatické záchvaty, dodal Parrington.



CAMS poznamenala, že vlna horúčav v Európe zvyšuje aj riziko a intenzitu požiarov najmä v juhozápadnom Francúzsku, Španielsku a Portugalsku.