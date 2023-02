Hoekstra o možnom nasadení Patriotu v SR: Požiadavky riešime otvorene

Bratislava/Amsterdam 14. februára (TASR) - Holandsko je limitované počtom batérií systému protivzdušnej obrany Patriot a zároveň musí riešiť aj požiadavky Ukrajiny. Trvá však na svojom záväzku výrazne sa podieľať na ochrane východného krídla NATO. Uviedol to v utorok holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra v odpovedi na otázku TASR, či je Holandsko pripravené v prípade potreby opätovne poskytnúť Slovensku systém protivzdušnej obrany Patriot aj v súvislosti s úvahami, že tento systém dodá Ukrajine.



"Zakaždým, keď dostaneme požiadavku, postavíme sa k tomu otvorene a iniciatívne," pokračoval Hoekstra. Ako ďalej vysvetlil, vojenská technika si vyžaduje obnovu a personál rotáciu.



"Zároveň si uvedomujeme, že je našou povinnosťou urobiť všetko pre to, aby sme zaistili bezpečnosť územia NATO a taktiež pomohli Ukrajine," zdôraznil.



Holandsko stiahlo svoju batériu systému Patriot zo Slovenska v októbri. Nasadená bola od minulej jari po ruskej invázii na Ukrajinu.



Ako pripomenul Hoekstra, Holandsko má svojich vojakov v Litve, ale aj v Rumunsku a jeho stíhačky hliadkujú vo vzdušnom priestore Poľska. Potvrdil, že holandské stíhačky v Poľsku v noci na utorok vzlietli k formácii ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k vzdušnému priestoru NATO z ruskej Kaliningradskej oblasti.



Holandský minister vo videohovore so slovenskými novinármi ďalej zdôraznil dôležitosť sankcií proti Rusku a potrebe ich sprísnenia. Nedávno mu vraj istý vysokopostavený dôstojník spravodajských služieb z inej krajiny potvrdil, že súčasné "sankcie Rusko bolia ako čert".



Poukázal, že niektoré sektory v Rusku zatiaľ neboli zasiahnuté sankciami. "Vidíme, že dochádza v značnej miere k obchádzaniu sankcií cez tretie krajiny," upozornil. Vyzdvihol tiež potrebu jednoty členských krajín EÚ ohľadne sankčnej politiky.



Nepredpokladá však skorý koniec vojny na Ukrajine a vyzýva na pokračovanie vojenskej pomoci Kyjevu. "Ak by sme zastavili dodávky zbraní, všetko, čo sme doteraz urobili, by bolo márne. Nemám totiž žiadne ilúzie, čo by sa potom na bojiskách stalo," vyhlásil.



Odmietol sa vyjadriť ku konkrétnym plánovaným dodávkam zbraní. "Avšak vo všeobecnosti poviem, že neexistuje žiadne tabu," uviedol s tým, že jednotlivé požiadavky Ukrajiny o vojenskú pomoc vyhodnocuje Holandsko v spolupráci so svojimi partnermi.



Ukrajina v júni 2022 dostala od EÚ štatút kandidátskej krajiny a podľa Hoekstru to má pozitívny vplyv na jej morálku. Zdôraznil však potrebu udržania súčasnej úrovne pravidiel v Európskej únii, aj keď pre ašpirantské krajiny nebude v najbližších rokoch jednoduché splniť ich.



"Som proti rozrieďovaniu kritérií. Nebolo by to v dlhodobom záujme EÚ a v konečnom dôsledku ani ašpirantských krajín," dodal holandský minister.