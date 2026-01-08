< sekcia Zahraničie
Hoekstra: Odchod USA z klimatického dohovoru OSN je poľutovaniahodný
Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií.
Autor TASR
Brusel 8. januára (TASR) - Európska únia bude naďalej spolupracovať s ostatnými krajinami sveta v boji proti globálnemu otepľovaniu napriek oznámeniu Spojených štátov o odchode z Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Uviedol to vo štvrtok eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra, informuje o tom TASR.
„Rozhodnutie najväčšej svetovej ekonomiky a druhého najväčšieho producenta emisií odstúpiť od tejto dohody je poľutovaniahodné a nešťastné,“ napísal Hoekstra na sociálnej sieti X.
UNFCCC podľa neho tvorí základ celosvetových opatrení na ochranu klímy, spája štáty v snahe znižovať emisie, prispôsobovať sa klimatickej zmene a sledovať pokrok v týchto oblastiach.
„Budeme jednoznačne pokračovať v podpore medzinárodného výskumu v oblasti klímy, ktorý tvorí základ nášho porozumenia a práce. Budeme pokračovať v medzinárodnej spolupráci... A doma budeme naďalej presadzovať našu agendu klimatických opatrení, konkurencieschopnosti a nezávislosti,“ dodal Hoekstra.
Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Biely dom oznámil, že 31 z nich pôsobí pod záštitou OSN a „funguje v rozpore s národnými záujmami USA“.
Biely dom uviedol, že organizácie presadzujú „radikálnu klimatickú politiku, globálne riadenie a ideologické programy, ktoré sú v rozpore so suverenitou a ekonomickou silou USA“.
UNFCCC tvorí základ medzinárodnej spolupráce pri riešení klimatickej krízy a od svojho vzniku pred 34 rokmi ho ratifikovali všetky krajiny sveta. Senát USA ratifikoval tento dohovor v októbri 1992, pripomína denník The Guardian.
„Rozhodnutie najväčšej svetovej ekonomiky a druhého najväčšieho producenta emisií odstúpiť od tejto dohody je poľutovaniahodné a nešťastné,“ napísal Hoekstra na sociálnej sieti X.
UNFCCC podľa neho tvorí základ celosvetových opatrení na ochranu klímy, spája štáty v snahe znižovať emisie, prispôsobovať sa klimatickej zmene a sledovať pokrok v týchto oblastiach.
„Budeme jednoznačne pokračovať v podpore medzinárodného výskumu v oblasti klímy, ktorý tvorí základ nášho porozumenia a práce. Budeme pokračovať v medzinárodnej spolupráci... A doma budeme naďalej presadzovať našu agendu klimatických opatrení, konkurencieschopnosti a nezávislosti,“ dodal Hoekstra.
Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Biely dom oznámil, že 31 z nich pôsobí pod záštitou OSN a „funguje v rozpore s národnými záujmami USA“.
Biely dom uviedol, že organizácie presadzujú „radikálnu klimatickú politiku, globálne riadenie a ideologické programy, ktoré sú v rozpore so suverenitou a ekonomickou silou USA“.
UNFCCC tvorí základ medzinárodnej spolupráce pri riešení klimatickej krízy a od svojho vzniku pred 34 rokmi ho ratifikovali všetky krajiny sveta. Senát USA ratifikoval tento dohovor v októbri 1992, pripomína denník The Guardian.