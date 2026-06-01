Hoekstra:Klimatické summity COP neprinášajú to, čo Zem potrebuje
Autor TASR
Brusel 1. júna (TASR) - Výsledky väčšiny nedávnych klimatických konferencií COP, ktoré usporadúva Organizácia Spojených národov, sú podľa eurokomisára pre klímu Wopkeho Hoekstru nedostatočné. Upozornil, že každoročné summity neprinášajú ambicióznejšie opatrenia, ktoré sú podľa vedcov potrebné na riešenie klimatickej zmeny. Eurokomisár to vyhlásil v pondelok na podujatí v Bruseli, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
„Ak sa pozriete na to, aké riešenia si tento problém skutočne vyžaduje a aké by mali byť ciele, a aké výsledky priniesla väčšina konferencií COP za uplynulých päť, šesť, sedem či osem rokov, potom jednoducho musíte priznať, že to bolo sklamaním,“ povedal Hoekstra na podujatí organizovanom portálom Politico.
Konferencie COP sú terčom kritiky, najmä pre hlasovanie o záveroch, kde je potrebný konsenzus všetkých štátov. Rokovania sa preto často naťahujú a prinášajú nedostatočné výsledky. Chudobnejšie krajiny, pre ktoré je klimatická kríza existenčnou hrozbou, sú navyše vzhľadom na zložitosť rokovaní znevýhodnené, keďže takúto konferenciu nedokážu usporiadať alebo poslať na ňu väčšie množstvo delegátov.
Kontroverzné bolo aj usporiadanie COP28 a COP29 v Spojených arabských emirátoch a Azerbajdžane, ktoré sú vývozcami fosílnych palív. Na summitoch sa tiež pravidelne zúčastňuje množstvo lobistov z fosílneho sektora.
V konferenciách ako COP je podľa Hoekstru potrebné pokračovať, avšak diskutovať by sa malo aj v menších skupinách štátov, ktoré sú ochotné konať v boji proti globálnemu otepľovaniu rýchlejšie.
