Hogan potvrdil,že zvažuje kandidovať za generálneho riaditeľa WTO

Brusel 9. júna (TASR) - Eurokomisár zodpovedný za obchod Phil Hogan v utorok potvrdil, že zvažuje odchod z Európskej komisie (EK) a uchádzanie sa o pozíciu generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) so sídlom v Ženeve. Uviedla to tlačová agentúra AFP.



Hogan to uviedol po skončení sa videokonferencie Rady EÚ pre zahraničné veci, segment medzinárodný obchod. Uvedená pozícia sa uvoľní po tom, ako doterajší šéf WTO, Brazílčan Roberto Carvalho de Azevedo oznámil, že ukončí svoj mandát s ročným predstihom.



"Myslím si, že pri reforme organizácie je potrebné urobiť veľa práce," uviedol Hogan po skončení rokovaní európskych ministrov.



Podľa informácií týždenníka Politico na uvoľnenú pozíciu existuje viacero potenciálnych kandidátov z Európy. Ako o možných súperoch írskeho eurokomisára sa hovorí o šéfke španielskej diplomacie Maríi Aránzaze Gonzálezovej a holandskom ministrovi obchodu Sigridovi Kaagovi. Všetky nominácie musia byť predložené do 8. júla.



AFP však upozornila, že v súboji o to, kto nahradí Azevedu, sa bude zrejme rozhodovať medzi Afrikou a Európou, pričom pri výbere nového generálneho riaditeľa WTO bude pravdepodobne rozhodujúca podpora Spojených štátov. Podľa Politico by to bola šanca pre Hogana, ktorý má bohaté skúsenosti s rokovaniami v oblasti obchodu so súčasnou administratívou USA a má priateľské vzťahy s americkým ministrom pre obchod Robertom Lighthizerom.



Hoganov možný odchod z eurokomisie, len sedem mesiacov po jej vzniku, prekvapil diplomatov EÚ, upozornila AFP. Najmä preto, že sa tak deje v dobe, keď EÚ a USA stoja na prahu obchodnej vojny. Nemenovaný diplomat EÚ pre AFP uviedol, že Hoganova kandidatúra do WTO vznikla z podnetu Nemecka, ktoré sa usiluje o to, aby na čele WTO, v mimoriadne citlivom čase pre túto organizáciu, bol niekto s "pevnou rukou".



Írsky eurokomisár zároveň dúfa, že sa EÚ čoskoro dohodne, že bude na túto pozíciu presadzovať len jedného kandidáta. To by zvýšilo šance Európy na obsadenie uvedenej pozície.



Africké krajiny však upozorňujú, že konečne nastal čas, aby bol na čele tejto organizácie niekto z ich kontinentu. V hre je viacero mien, medzi nimi napríklad bývalý egyptský diplomat Hamíd Mamdú, ktorý dlhé roky pracoval pre WTO, a bývalá nigérijská ministerka financií Ngozi Okonjo-Iweala.



WTO čelí kritike administratívy USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého organizácia dozerajúca na obchodovanie vo svete si "zatvára oči" pred Čínou a musí prejsť rozsiahlymi reformami.