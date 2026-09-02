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Höiby súhlasil s predĺžením vyšetrovacej väzby
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení.
Autor TASR
Oslo 2. septembra (TASR) - Marius Borg Höiby, najstarší syn novej nórskej kráľovnej Mette-Marit, súhlasil s predĺžením svojej vyšetrovacej väzby. Upozornila na to v stredu agentúra DPA, píše TASR. „Dôvodom je smrť kráľa (Haralda V.) a okolnosti, ktoré ju sprevádzali,“ uviedol v stredu jeho advokát.
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Proti rozsudku sa plánuje odvolať a pojednávanie by sa tak mohlo konať budúci rok.
Od februára je vo vyšetrovacej väzbe a jej trvanie sa musí pravidelne predlžovať. V pondelok sa má opäť skončiť.
Polícia sa však obáva, že by mohol trestnú činnosť zopakovať, a preto ho chce ponechať vo vyšetrovacej väzbe až do prejednania odvolania. V súčasnosti sa nachádza v domácom väzení s elektronickým náramkom na členku v paláci Skaugum, oficiálnej rezidencii kráľa Haakona VIII. a Mette-Marit.
Minulý týždeň mu bolo umožnené navštíviť svojho nevlastného starého otca v nemocnici, predtým ako zomrel. V pondelok mu bolo tiež povolené zúčastniť sa na sprievode s rakvou a budúcu stredu má byť prítomný aj na pohrebe zosnulého panovníka.
V júni bol Höiby odsúdený na štyri roky väzenia za viaceré trestné činy vrátane dvoch znásilnení. Proti rozsudku sa plánuje odvolať a pojednávanie by sa tak mohlo konať budúci rok.
Od februára je vo vyšetrovacej väzbe a jej trvanie sa musí pravidelne predlžovať. V pondelok sa má opäť skončiť.
Polícia sa však obáva, že by mohol trestnú činnosť zopakovať, a preto ho chce ponechať vo vyšetrovacej väzbe až do prejednania odvolania. V súčasnosti sa nachádza v domácom väzení s elektronickým náramkom na členku v paláci Skaugum, oficiálnej rezidencii kráľa Haakona VIII. a Mette-Marit.
Minulý týždeň mu bolo umožnené navštíviť svojho nevlastného starého otca v nemocnici, predtým ako zomrel. V pondelok mu bolo tiež povolené zúčastniť sa na sprievode s rakvou a budúcu stredu má byť prítomný aj na pohrebe zosnulého panovníka.