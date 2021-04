Hojsík a Wiezik: Ciele klimatického zákona mohli byť ambicióznejšie

Na archívnej snímke Martin Hojsík Foto: TASR Jaroslav Novák

Brusel 21. apríla (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) sa v stredu dohodli na uzavretí predbežnej dohody o európskom klimatickom zákone, ktorý predložila Európska komisia (EK) minulý rok v marci. Dohodnuté ciele mohli byť ešte ambicióznejšie uviedli pre TASR slovenskí ekologicky zameraní europoslanci Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a Michal Wiezik (Spolu-OD).Podľa Hojsíka vyjednávači dospeli k dohode po 14 hodinách rozhovorov v stredu nadránom, vďaka čomu môžu zástupcovia EÚ vystúpiť na tohtotýždňovom klimatickom summite s dohodou o cieľoch EÚ v oblasti klímy do roku 2030." uviedol Hojsík. Dodal, že je "", lebo záväzok znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent voči hodnotám z roku 1990 nie je podľa neho, ale ani podľa vedeckej obce, dostatočný. "" povedal Hojsík.Zdôraznil, že teraz bude dôležité, ako EÚ dosiahne zníženie emisií. Pripravená je séria zákonov, ktoré budú zahŕňať uhlíkové clo, pravidlá obchodovania s emisiami, pravidlá pre podporu zelenej energie a energetickú efektívnosť, ale aj riešenie problémov s emisiami metánu. "" konštatoval Hojsík.Wiezik uviedol, že rokovania dospeli k výslednému cieľu redukcie emisií do roku 2030, ktorý bol aj podľa jeho očakávaní stanovený na 55 percent, vrátane ekosystémových záchytov. "" Plán EK stanovuje úlohu zachytávania uhlíka na úrovni 2,2 percenta, avšak podľa neho by eurokomisia mala pripraviť podmienky pre vyššie hodnoty v sektore využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF)." povedal Wiezik.Upozornil tiež, že z cieľov, ktoré sú predmetom politickej dohody, vypadla povinnosť pre členské štáty dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ide o ambíciu celoeurópskeho charakteru, čo vníma negatívne, lebo EÚ stráca možnosť zasiahnuť v prípade, keď jednotlivé členské štáty nepristupujú ku klimatickým cieľom dostatočne ambiciózne.