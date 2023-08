Hojsík v mene europarlamentu bude rokovať o ochrane pôdy v EÚ

Brusel 18. augusta (TASR) - Európska únia postaví ochranu pôdy na podobnú úroveň, ako má ochrana vody a ovzdušia. Vyjednávačom Európskeho parlamentu (EP) v tejto záležitosti bude slovenský europoslanec Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE), informuje spravodajca TASR.



Zrovnoprávnenie pôdy s vodou a ovzduším umožní komplexne chrániť životné prostredie v Európe, spresnil Hojsík pre TASR.



"Pôda je prales, po ktorom chodíme. Doteraz nemala celoeurópsku ochranu a to aj napriek tomu, že až sedemdesiat percent pôdy v EÚ nie je zdravá. Ochrana pôdy sa stáva plnohodnotnou súčasťou ochrany životného prostredia. Predovšetkým je to dobrá správa pre každého obyvateľa. Zdravá pôda predstavuje synonymum pre zdravé potraviny," opísal situáciu Hojsík.



Podľa jeho slov je európska legislatíva prvým krokom pre zaistenie skutočne komplexnej ochrany všetkých zložiek životného prostredia. Prvýkrát sa právne ukotví definícia zdravej pôdy a určia sa parametre monitorovania.



"Len na základe výstupov monitoringu je možné dlhodobo a efektívne skvalitňovať ochranu pôdy. V tejto oblasti vnímam priestor pre užšiu spoluprácu vedeckých autorít tak z oblasti agrorezortu ako aj zo sféry ochrany životného prostredia," vysvetlil.



V apríli 2021 EP veľkou väčšinou hlasov prijal rezolúciu, ktorá požaduje od eurokomisie predloženie príslušnej legislatívy. Neskôr ju podporila skupina členských štátov.



Za rezolúciu, ktorú inicioval Hojsík, v EP hlasovalo 605 europoslancov, 55 bolo proti a 41 sa zdržalo hlasovania. Na základe rezolúcie EK predložila návrh smernice na ochranu pôdy. Hojsík návrh považuje za "príliš kompromisný", zároveň však ide o prvý a najdôležitejší krok na ceste k skutočnej ochrane pôdy a produkcie potravín v EÚ.



"Verím, že sa mi podarí vyrokovať silnú pozíciu Európskeho parlamentu, ktorá získa veľkú podporu poslancov a poslankýň. Bude to dôležité pre neskoršie vyjednávanie s členskými štátmi a Európskou komisiou," uviedol Hojsík, ktorý sa stal spravodajcom pre tento návrh a za európsky parlament bude viesť vyjednávania s predstaviteľmi ostatných inštitúcií EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)