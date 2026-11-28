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Holanďan bol v Nemecku odsúdený za oslavovanie Adolfa Hitlera
Na videu z vlaňajšieho zhromaždenia v Münsteri, ktoré je dodnes dostupné na internete, neprávoplatne odsúdený otvorene chválil nacistického vodcu.
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Súd v nemeckom meste Münster udelil 59-ročnému Holanďanovi Stefanovi Wijkampovi podmienečný trest odňatia slobody na osem mesiacov za oslavovanie Adolfa Hitlera a podnecovanie k nenávisti. Muž okrem toho musí zaplatiť pokutu 1000 eur a uhradiť súdne trovy, pričom súd konštatoval, že jeho verejné vyhlásenia vážne urazili obete nacistického režimu a narušili verejný poriadok. TASR o tom informuje na základe správy portálu NL Times.
Wijkamp z holandskej obce Oosterbeek sa dlhodobo objavuje na verejnosti s charakteristicky zastrihnutými fúzmi a účesom, ktorými napodobňuje vzhľad nemeckého nacistického vodcu. Muž zároveň prišiel v piatok na súd oblečený v dlhom koženom kabáte a mal kravatu so symbolom plesnivca, ktorý kedysi používali horské jednotky Waffen-SS. Wijkamp sa okrem toho už dlhé roky pohybuje v krajne pravicových kruhoch a zúčastňuje sa na neonacistických demonštráciách v Severnom Porýní-Vestfálsku, píše NL Times.
Na videu z vlaňajšieho zhromaždenia v Münsteri, ktoré je dodnes dostupné na internete, neprávoplatne odsúdený otvorene chválil nacistického vodcu. „Bol brilantný; Hitler bol génius. Obdivujem ho. Moja láska k Nemecku sa volá Adolf Hitler,“ povedal Wijkamp na záberoch a obdiv zopakoval aj pred súdom.
Muž svoje vyjadrenia obhajoval právom na slobodu prejavu a požiadal o zbavenie viny. Súd však argument zamietol a zdôraznil, že „sloboda prejavu má svoje hranice a tie boli jasne prekročené“. Podmienečný trest sa vo Wijkampovom prípade spája s trojročnou skúšobnou dobou. Muž sa proti rozsudku odvolal.
Wijkamp z holandskej obce Oosterbeek sa dlhodobo objavuje na verejnosti s charakteristicky zastrihnutými fúzmi a účesom, ktorými napodobňuje vzhľad nemeckého nacistického vodcu. Muž zároveň prišiel v piatok na súd oblečený v dlhom koženom kabáte a mal kravatu so symbolom plesnivca, ktorý kedysi používali horské jednotky Waffen-SS. Wijkamp sa okrem toho už dlhé roky pohybuje v krajne pravicových kruhoch a zúčastňuje sa na neonacistických demonštráciách v Severnom Porýní-Vestfálsku, píše NL Times.
Na videu z vlaňajšieho zhromaždenia v Münsteri, ktoré je dodnes dostupné na internete, neprávoplatne odsúdený otvorene chválil nacistického vodcu. „Bol brilantný; Hitler bol génius. Obdivujem ho. Moja láska k Nemecku sa volá Adolf Hitler,“ povedal Wijkamp na záberoch a obdiv zopakoval aj pred súdom.
Muž svoje vyjadrenia obhajoval právom na slobodu prejavu a požiadal o zbavenie viny. Súd však argument zamietol a zdôraznil, že „sloboda prejavu má svoje hranice a tie boli jasne prekročené“. Podmienečný trest sa vo Wijkampovom prípade spája s trojročnou skúšobnou dobou. Muž sa proti rozsudku odvolal.