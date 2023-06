Holanďan vo Francúzsku smrteľne postrelil 11-ročnú Britku

Rennes 12. júna (TASR) - Francúzska polícia vzala do vyšetrovacej väzby 71-ročného Holanďana, ktorý v sobotu v departemente Finistere smrteľne postrelil 11-ročnú Britku a vážne zranil jej otca. Vo vyšetrovacej väzbe skončila aj manželka útočníka, informovala agentúra AFP.



K incidentu došlo v sobotu večer v dedine Saint-Herbot, ktorá leží neďaleko bretónskeho mesta Quimper v departemente Finistere na severozápade Francúzska.



Polícia nateraz nepozná motív streľby, ale "zdá sa, že medzi oboma susedmi už niekoľko rokov prebiehal spor o pozemok susediaci s ich nehnuteľnosťami."



Policajný zdroj pre agentúru AFP uviedol, že sused vystrelil z pušky cez živý plot a potom sa s manželkou stiahol do svojho domu.



Prokurátorka mesta Quimper Carine Halleyová v pondelok informovala, že útočník smrteľne zranil 11-ročné dievča a postrelil jej 52-ročného otca, ktorý utrpel život ohrozujúce zranenia.



Život zranenej 49-ročnej matky dievčaťa nie je ohrozený. Druhé - osemročné - dievča vyviazlo bez zranení, ale utrpelo šok. Bola to však práve ona, kto po streľbe zalarmoval susedov, keď sa k nim utekala skryť.



Agentúra AFP uviedla, že 71-ročný muž strieľal z pušky. V jeho dome sa pri policajnej prehliadke našli najmenej dve zbrane. Podľa francúzskych médií mal muž pozitívny test na drogy.



Britská rodina sa do dedinky Saint-Herbot, ktorá má približne desať celoročných obyvateľov, presťahovala pred necelými piatimi rokmi.



Žena bola opatrovateľkou chorých, muž pracoval z domu a staral sa o svoje pozemky.



Staršie z dievčat navštevovalo prvý stupeň strednej školy v neďalekom meste Huelgoat, kde v pondelok zriadili psychologickú poradňu pre študentov i učiteľov.