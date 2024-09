Holanďania majú kladný postoj k témam súvisiacim so sexuálnymi právami

Brusel/Amsterdam 2. septembra (TASR) - Holanďania majú pozitívny postoj k témam súvisiacim so sexuálnym zdravím a sexuálnymi právami. Vyplýva to z prieskumu Holandského centra pre sexualitu Rutgers, na ktorý v pondelok upozornil denník NL Times, informuje spravodajca TASR.



Centrum v správe s názvom Monitor sexuálneho zdravia na rok 2023 skonštatovalo, že väčšina z Holanďanov vyjadrí súhlas so sexom ešte pred samotným aktom, podporuje právo žien na interrupciu a požaduje sexuálnu výchovu na školách. Znepokojujúce je, že používanie kondómov sa znižuje, pohlavne prenosné infekcie sú na vzostupe, pretrváva vysoká miera sexuálneho násilia a mnoho ľudí z komunity LGBTQI+ čelí predsudkom.



Prieskum naznačil, že takmer všetci obyvatelia Holandska (96 percent) si pred sexom overujú súhlas partnera. Väčšina si myslí, že sexuálna výchova by mala byť povinná na školách (88 percent) a že ženy musia mať možnosť samy si vybrať, či chcú umelé ukončenie tehotenstva (86 percent).



"Sexuálne zdravie je nevyhnutné pre blaho ľudí. Nechráni nás len pred chorobami a nechceným tehotenstvom, ale prispieva aj k nášmu šťastiu. Za predpokladu, že máme v tomto smere slobodu rozhodovať sa sami," vysvetlila výskumníčka z centra Rutgers Hanneke de Graafová.



Štúdia tiež ukázala, že kondómy sa pri sexe používajú čoraz menej (takmer 50 percent opýtaných) a pohlavne prenosné choroby v posledných rokoch pribúdajú. Z tých, ktorí mali sexuálny vzťah na jednu noc, 43 percent mužov a 56 percent žien nepoužilo kondóm. Medzi ženami vo veku 18 až 49 rokov kleslo užívanie tabliet hormonálnej antikoncepcie za posledných šesť rokov z 30 na 24 percent.



Problémom zostáva sexuálne násilie - niekedy v živote ho zažila štvrtina žien a päť percent mužov, väčšinou vo veku 18 až 21 rokov.



Mnoho ľudí z komunity LGBTQI+ je konfrontovaných s "homonegativitou". Približne štvrtina ľudí tejto komunity vo veku 25 rokov a viac bola vlani verbálne napadnutá pre svoju sexuálnu orientáciu, každý piaty člen komunity bol šikanovaný a jeden z desiatich bol ohrozený.



Monitor sexuálneho zdravia pravidelne vykonáva Rutgers v spolupráci so Štátnym ústavom verejného zdravotníctva a životného prostredia (RIVM) a holandským štatistickým úradom. Výskumníci skúmali viac ako 15.000 dospelých vo veku 18 až 80 rokov na širokú škálu tém súvisiacich so sexualitou. Štúdia bola predtým vykonaná v rokoch 2006, 2009, 2012 a 2017.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)