Holanďania podpisujú petíciu proti požívaniu systému covidpasov

Tisíce ľudí pochodujú počas protestu proti covidovým opatreniam holandskej vlády v holandskom Rotterdame v nedeľu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke dáždnik s nápisom "Kráčame za slobodu" počas protestu proti covidovým opatreniam holandskej vlády v Rotterdame v nedeľu 6. februára 2022. Foto: TASR/AP

Brusel/Amsterdam 7. februára (TASR) - Okolo 550.000 obyvateľov Holandska už podpísalo petíciu, ktorá vyzýva holandskú vládu, aby zrušila systém covidpasov "vo všetkých jeho podobách". Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.Petíciu odštartovala minulý týždeň v piatok (4.2) občianska skupina, ktorá si hovorí Onverdeeld Open (Nerozdelene otvorení), na čele ktorej stojí poslankyňa parlamentu Mona Keijzerová z konzervatívnej Kresťansko-demokratickej výzvy (CDA).Medzi signatármi petície sa ocitli politicky činné osoby, akademici a aj osobnosti zo sveta kultúry. Podľa organizátorov petície systém covidpasov spôsobuje viac škody než úžitku a obmedzuje ústavné práva občanov krajiny.Podporovatelia petície poukazujú aj na to, že opatrenia proti koronavírusu zavedené v podobe covidpasov nedokážu zastaviť ďalšie šírenie tohto vírusu.DutchNews.nl upozornil na nedávny výskum vedcov z Univerzity v Delfte, ktorý rovnako naznačil, že používanie covidpasov má obmedzený vplyv na zníženie nových prípadov infekcie.Minister zdravotníctva Ernst Kuipers však trvá na stanovisku, že všetko, čo pomáha brzdiť šírenie koronavírusu a znižuje počet hospitalizácií, je užitočné.Od piatku minulého týždňa viac ako pol milióna Holanďanov, ktorí za posledných deväť mesiacov dostali iba dve vakcíny proti ochoreniu COVID-19, musí absolvovať test a preukázať sa jeho negatívnymi výsledkami, ak chcú ísť do barov, reštaurácií, kín a divadiel. Testovacia povinnosť sa netýka osôb s posilňovacou dávkou proticovidovej vakcíny. Podľa holandského systému "Test pri vstupe" bude musieť každý, kto nespĺňa podmienky posilňujúcej vakcíny, preukázať negatívny antigénový test vykonaný za posledných 24 hodín.Nové pravidlá boli zavedené ako súčasť plánov na harmonizáciu protipandemických pravidiel pre cestovanie po členských krajinách EÚ. Covidpasy sú najmä v rámci Európy kľúčovým nástrojom na uľahčenie cezhraničného cestovania.Holandský denník Telegraaf v pondelok v tejto súvislosti informoval, že odporúčanie krízovej skupiny pre koronavírus pre vládu, aby sa nepodávali posilňovacie očkovacie dávky tínedžerom, bude mať veľký vplyv na naplánované školské výlety do zahraničia. Lebo napríklad krajiny ako Francúzsko, Nemecko a Taliansko vyžadujú, aby všetci návštevníci múzeí a galérií či hostia v reštauráciách boli zaočkovaní posilňovacou vakcínou. Holandská vláda zatiaľ nepovedala, či sa bude riadiť týmto odporúčaním.(spravodajca TASR Jaromír Novak)