Holanďania protestujú proti vydaniu 11-ročného chlapca do Arménska

Brusel/Amsterdam 9. augusta (TASR) - Demonštrácia proti vydaniu 11-ročného Mikaela do Arménska, ku ktorej došlo v stredu večer v holandskej metropole Amsterdam, nezmení nič na rozhodnutí tamojšej vlády poslať chlapca spolu s jeho matkou do Arménska. Podľa správy informačného portálu DutchNews.nl o tom informuje spravodajca TASR.



V stredu večer ulicami Amsterdamu pochodoval vyše 500-členný dav s transparentmi s nápismi "Mikael je už doma". Demonštranti skandovali, že je Mikael v Holandsku vítaný a je potrebné to povedať každému a nahlas.



Medzi demonštrantmi bol aj Royce de Vries, syn zavraždeného televízneho reportéra venujúcemu sa kriminalite, ako aj Eduard Disch, ktorý posledné štyri týždne držal pred úradmi imigračnej služby hladovku a žiadal zmenu vládnej imigračnej politiky.



Starostka Amsterdamu Femke Halsemová už koncom júla oznámila, že vyzve holandské ministerstvo pre azyl a migráciu, aby vláda prehodnotila možnosť deportácie 11-ročného Mikaela a jeho matky do Arménska. Mikael sa narodil v Holandsku, v Arménsku nikdy nebol a po arménsky nehovorí.



Ministerka pre prisťahovalectvo Marjolein Faberová z extrémne pravicovej Strany slobody (PVV) v rozhovore pre televíznu stanicu RTL uviedla, že nemôže nič robiť v prospech Mikaela, keďže Štátna rada, najvyšší správny súd, rozhodla, že chlapec môže byť deportovaný do Arménska.



"Nemôžem mu dávať žiadnu nádej. Nebudeme robiť žiadne výnimky," povedala Faberová. Podľa jej slov je teraz na šéfovi imigračnej služby IND, aby rozhodol, či možno v prípade Mikaela urobiť výnimku.



Približne 80.000 ľudí medzitým podpísalo petíciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby chlapcovi, ktorý má koncom tohto mesiaca nastúpiť na strednú školu, umožnila pobyt v krajine, kde sa narodil.



Mikaelova matka prišla do Holandska pred 14 rokmi, on sa narodil o tri roky neskôr.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)