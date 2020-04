Holanďania si pripomenuli kráľove narodeniny bez tradičných osláv

Amsterdam 27. apríla (TASR) - Prvýkrát za vyše 50 rokov si v pondelok Holanďania pripomenuli narodeniny svojho panovníka vo svojich domovoch a bez tradičných osláv. Dôvodom je prebiehajúca pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia sociálnych kontaktov, informovala agentúra DPA.



Kráľ Viliam Alexander, ktorý v pondelok oslávil svoje 53. narodeniny, mal pôvodne aj so svojou rodinou navštíviť mesto Maastricht, no v dôsledku pandémie boli tamojšie oslavy zrušené.



"Oslavujte spolu, ale na diaľku," povedal monarcha v živom prenose zo svojej rezidencie so sídlom v Haagu. Zároveň vyzval verejnosť, aby aj naďalej dodržiavala nariadené karanténne obmedzenia. "Pokračujte v tom," dodal.



Tradičným vyvrcholením sviatku "Koningsdag" alebo "Kráľovho dňa" býva spoločné pripíjanie si občanov na zdravie panovníka. Tento rok ale organizátori prišli s novým mottom pre Koningsdag. "Woningsdag" znamená "deň doma" a odkazuje na to, že koncerty, večierky či dokonca aj tradičné blšie trhy by sa mali v čo najväčšej možnej miere konať iba "online".



Podľa prieskumov asi 80 percent Holanďanov chápe dôvody, pre ktoré sa slávnosti nekonali, no alternatívu v podobe online programu považujú za dostatočne atraktívnu.