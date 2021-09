Holanďanom sa páči koncept živej truhle, záujem je aj v zahraničí

Brusel/Amsterdam 13. septembra (TASR) - Takmer 100 ľudí sa v Holandsku rozhodlo byť pochovaných po svojej smrti v takzvanej "živej truhle", a to v priebehu prvého roka, odkedy bol predstavený "udržateľný spôsob zaobchádzania s mŕtvymi". Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Živú truhlu vyvinul Bob Hendrikx spolu s výskumníkmi z Technickej univerzity v Delfte a z prírodovedného múzea Naturalis v Leidene. Tento koncept už bol začlenený do typov ponúkaných rakiev, v súčasnosti ich ponúkajú dve holandské pohrebné spoločnosti.



Truhly sú vyplnené machom a vyrobené z mycélia, podzemnej biomasy húb. Ich biologický rozklad trvá asi 45 dní. Hendrikx pre Dutchnews.nl spresnil, že tento typ rakiev umožňuje ľuďom "opäť sa zjednotiť s prírodou".



Záujem o nový typ rakiev narastá a na uspokojenie dopytu na trhu bola otvorená továreň, v ktorej bude možné rakvy "dopestovať" vo väčšom meradle. Očakáva sa, že pri rastúcej popularite tohto typu rakvy klesne aj jej cena. V súčasnosti stojí okolo 1500 eur.



Koncept je už známy aj za hranicami krajiny a podľa údajov DutchNews.nl sa na tento typ pochovávania už pripravujú napríklad v Nemecku a Spojených štátoch, kde budú rakvy vyrábané z miestnych materiálov.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)