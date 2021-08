Holanďanov pomohli evakuovať z Kábulu Ukrajinci

Na archívnej snímke ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Foto: TASR - Pavol Zachar

Brusel/Amsterdam 16. augusta (TASR) - Holandskí občania z Kábulu odleteli z Afganistanu na palube ukrajinského vojenského lietadlá ešte v nedeľu. Belgicko eviduje najmenej 50 svojich občanov, ktorým sa zatiaľ krajinu ovládnutú hnutím Taliban nepodarilo opustiť.Holandský spravodajský server DutchNews.nl v pondelok uviedol, že Ukrajina v nedeľu vyšla v ústrety občanom viacerých európskych krajín a na palube svojho vojenského lietadla odviezla do bezpečia aj občanov Bieloruska, Holandska a Chorvátska, ako aj viacerých obyvateľov Afganistanu.Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Twitteri uviedol, že všetci evakuovaní sú v bezpečí.opísal situáciu Kuleba. Nespresnil však, koľko ľudí sa ocitlo na palube ukrajinského lietadla, a ani to, či medzi nimi boli aj zamestnanci ambasád.Holandský premiér Mark Rutte počas uplynulého víkendu v dôsledku rapídne sa zhoršujúcej situácie v Afganistane zvolal krízové rokovanie vlády. Následne vyhlásil, že jeho kabinet použije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zaistil bezpečnosť zamestnancov ambasády, ale aj domácich afganských tlmočníkov a ich rodín.Evakuovať svojich občanov z Afganistanu sa podľa televíznej stanice RTBF snaží aj Belgicko. Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok evidovalo okolo 50 Belgičanov v tejto krajine – 34 osôb s trvalým pobytom vrátane pracovníkov mimovládnych organizácií a osôb s dvojitým občianstvom, a 11 až 13 Belgičanov, ktorí krajinu navštívili súkromne. Ich odchod z Afganistanu je komplikovaný, belgická armáda však už potvrdila, že zmobilizuje niekoľko lietadiel, aby pomohla pri evakuácii osôb, ktoré chcú z krajiny odísť.Viacero Belgičanov, ktorým sa v pondelok ráno nepodarilo odletieť z preplneného a chaosom poznačeného kábulského letiska, požiadalo o pomoc belgické veľvyslanectvo v pakistanskom Islamabade.RTBF oznámila, že federálna ministerka obrany Ludivine Dedonderová navrhla poslať do Kábulu štyri vojenské transportné lietadlá – A400 M, dve C130 a Falcon7X –, aby pomohli s organizáciou evakuačných operácií na kábulskom letisku.opísal situáciu hovorca ministerstva zahraničných vecí Wouter Poels.Podľa informácií RTBF najmä Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko a Holandsko presunuli vrtuľníkmi svoj diplomatický personál na kábulské letisko, kde čakajú na evakuáciu z krajiny.Letisko v Kábule je strážené americkými jednotkami, uviedla tlačová agentúra Reuters. Aj napriek tomu vládne na letisku chaos a panika a v pondelok dopoludnia bolo hlásených najmenej päť ľudí, ktorí zomreli počas tlačenice, keď sa pokúšali nastúpiť do lietadiel odlietajúcich z Kábulu.