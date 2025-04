Holandská AIVD obvinila Teherán z pokusu o vraždu Iránca na ich území

Haag 25. apríla (TASR) - Holandská spravodajská služba AIVD vo štvrtok obvinila Irán z pokusu o vraždu iránskeho občana žijúceho v holandskom meste Harlem. Jeden z podozrivých útočníkov bol údajne zapojený už do atentátu na španielskeho politika Aleja Vidala-Quadrasa v roku 2023. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



AIVD tvrdí, že v júni 2024 uprostred noci vyšplhali dvaja maskovaní útočníci na balkón iránskeho muža, no polícii sa ich podarilo včas zadržať. Pár bol údajne v kontakte s treťou osobou, ktorá im po telefóne dávala inštrukcie. „Podľa spravodajských informácií je pravdepodobné, že za pokus o atentát je zodpovedný Irán,“ uviedla AIVD vo svojej každoročnej správe. „Incident ilustruje hrozbu, ktorú môžu zahraničné režimy predstavovať pre Holandsko,“ dodala.



Holandský minister zahraničia Caspar Veldkamp si pre vysvetlenie nechal predvolať iránskeho veľvyslanca. Jeden zo zadržaných mužov je navyše podozrivý aj zo zapojenia do pokusu o vraždu španielskeho pravicového politika a podporovateľa iránskej opozície Aleja Vidala-Quadrasa. Politika 9. novembra 2023 v Madride postrelili do tváre.



„Oba pokusy o vraždu sú súčasťou metód, ktoré Irán využíva mnoho rokov - využívanie zločineckých sietí v Európe na umlčanie odporcov režimu,“ uviedla AIVD.



Holandsko v roku 2019 obvinilo Irán zo zapojenia do vraždy dvoch jeho disidentov na holandskom území v rokoch 2015 a 2017. V nadväznosti na obvinenia vtedy Amsterdam vyhostil dvoch iránskych diplomatov.



Správa AIVD uvádza, že bezpečnostná služba aktívne posudzuje potenciálne hrozby pre nadchádzajúci summit NATO, ktorý sa má v júni konať v Holandsku a údajne sa na ňom prvýkrát zúčastní aj americký prezident Donald Trump.