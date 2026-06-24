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Holandská exministerka sa stala generálnou tajomníčkou diplomacie EÚ
Ollongrenová je v súčasnosti osobitnou veľvyslankyňou EÚ pre ľudské práva.
Autor TASR
Brusel 24. júna (TASR) - Bývalú holandskú ministerku obrany Kajsu Ollongrenovú vymenovali za generálnu tajomníčku Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Na poste nahradila Španielku Belén Martínez Carbonellovú, ktorá po dvoch rokoch prevzala vedenie delegácie EÚ v Mexiku. Informovala o tom v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Výmena generálneho tajomníka diplomatickej služby EÚ sa uskutočnila v čase, keď je ESVČ pod čoraz väčším tlakom. Denník Financial Times nedávno informoval, že Francúzsko a Nemecko diskutujú o zásadnej reforme služby, ktorej výsledkom by bolo vrátanie jej kompetencií Európskej komisii a členským štátom EÚ.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o možnej reforme ESVČ rokovať na zasadnutí v septembri. ESVČ vedie vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Tou je od minulého roka bývalá estónska premiérka Kaja Kallasová.
Ollongrenová je v súčasnosti osobitnou veľvyslankyňou EÚ pre ľudské práva. V minulosti pôsobila ako podpredsedníčka holandskej vlády, ministerka obrany a ministerka vnútra. Rezort obrany viedla za vlády premiéra Marka Rutteho, súčasného generálneho tajomníka NATO.
Spolu s ňou boli na posty zástupcov generálneho tajomníka ESVČ vymenovaní bývalý námestník estónskeho ministra pre európske záležitosti Matti Maasikas a francúzsky veľvyslanec pri NATO David Cvach.
Maasikas, ktorý bol veľvyslancom EÚ v Kyjeve, keď Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, bude zodpovedný za geoekonomiku a medziinštitucionálne otázky. Ide o novú pozíciu zriadenú vlani v rámci reorganizácie ESVČ. Massikas túto funkciu vykonával dočasne až do konečného menovania.
Cvach prevezme portfólio pre mier, bezpečnosť a obranu. Predtým radil francúzskemu prezidentovi v otázkach Blízkeho východu a pôsobil ako riaditeľ odboru pre európske záležitosti na francúzskom ministerstve.
Výmena generálneho tajomníka diplomatickej služby EÚ sa uskutočnila v čase, keď je ESVČ pod čoraz väčším tlakom. Denník Financial Times nedávno informoval, že Francúzsko a Nemecko diskutujú o zásadnej reforme služby, ktorej výsledkom by bolo vrátanie jej kompetencií Európskej komisii a členským štátom EÚ.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ budú o možnej reforme ESVČ rokovať na zasadnutí v septembri. ESVČ vedie vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Tou je od minulého roka bývalá estónska premiérka Kaja Kallasová.
Ollongrenová je v súčasnosti osobitnou veľvyslankyňou EÚ pre ľudské práva. V minulosti pôsobila ako podpredsedníčka holandskej vlády, ministerka obrany a ministerka vnútra. Rezort obrany viedla za vlády premiéra Marka Rutteho, súčasného generálneho tajomníka NATO.
Spolu s ňou boli na posty zástupcov generálneho tajomníka ESVČ vymenovaní bývalý námestník estónskeho ministra pre európske záležitosti Matti Maasikas a francúzsky veľvyslanec pri NATO David Cvach.
Maasikas, ktorý bol veľvyslancom EÚ v Kyjeve, keď Rusko vo februári 2022 vojensky napadlo Ukrajinu, bude zodpovedný za geoekonomiku a medziinštitucionálne otázky. Ide o novú pozíciu zriadenú vlani v rámci reorganizácie ESVČ. Massikas túto funkciu vykonával dočasne až do konečného menovania.
Cvach prevezme portfólio pre mier, bezpečnosť a obranu. Predtým radil francúzskemu prezidentovi v otázkach Blízkeho východu a pôsobil ako riaditeľ odboru pre európske záležitosti na francúzskom ministerstve.