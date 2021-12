Holandská koalícia predstavila dohodu, postaví dve jadrové elektrárne

Amsterdam 15. decembra (TASR) - Po historicky najdlhších rokovaniach o zostavení vlády v Holandsku predstavili v stredu koaličnú dohodu štyri strany, ktoré tvorili aj doterajší kabinet. Zaväzujú sa investovať desiatky miliárd eur do ochrany proti klimatickej zmene, podpory bývania či sociálnej politiky. Plánujú postaviť aj dve nové jadrové elektrárne, informovala agentúra DPA.



Parlament zrejme už vo štvrtok poverí zostavením vlády dočasného premiéra Marka Rutteho. Tento 54-ročný pravicový liberál je na čele vlády už 11 rokov, čo je holandský rekord.



Rutteho Ľudová strana pre slobodu a demokraciu (VDD) zvíťazila v marcových parlamentných voľbách pred ľavicovo-liberálnymi Demokratmi 66 (D66). Obe strany boli aj v doterajšej vláde a plánujú pokračovať v koalícii s Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a Kresťanskodemokratickou výzvou (CU).



Vláda staronovej koalície chce vyčleniť dovedna 60 miliárd eur na ochranu proti klimatickej zmene, prechod k nízkouhlíkovej energetike a udržateľné poľnohospodárstvo.



"Holandsko chce byť európskym lídrom v boji proti globálnemu otepľovaniu," píše sa v koaličnej dohode. Popri jedinej existujúcej jadrovej elektrárni Borssele, ktorej prevádzku predĺžia, chce vláda postaviť aj dve nové atómové elektrárne.



V súvislosti s nedostatkom bytov sa koalícia zaviazala vybudovať 100.000 nových bytov ročne. Okrem toho chce aj výrazne zvýšiť minimálnu mzdu.



Ak by sa však voľby konali teraz, podľa prieskumov by táto koalícia už vládu nezostavila.



Ako informoval denník Het Parool, opozícia kritizuje koaličnú dohodu najmä za znižovanie rozpočtu pre zdravotníctvo. Šéf nacionalistickej Strany pre slobodu (PVV) Geert Wilders vláde vytkol, že sa nechystá urobiť nič na obmedzenie prílevu migrantov.