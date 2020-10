Holandská kráľovská rodina čelí kritike za dovolenku počas lockdownu

Amsterdam 21. októbra (TASR) - Kontroverzné rozhodnutie holandskej kráľovskej rodiny odísť na dovolenku do Grécka počas čiastočného zatvorenia krajiny sa stalo v stredu terčom novej kritiky. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Kráľ Viliam Alexander a jeho rodina odleteli do svojho dovolenkového domicilu na polostrove Peloponéz, ale o necelý deň neskôr sa po ostrej kritike vládnych aj opozičných strán vrátili.



Až teraz sa však ukázalo, že domov odleteli v sobotu 17. októbra iba kráľ a kráľovná so svojou najmladšou dcérou Arianou. Korunná princezná Amalia a jej sestra Alexia prileteli z Grécka do Holandska až v utorok večer, tri dni po svojich rodičoch. Pôvodne to totiž aj na základe informácií premiéra Marka Rutteho vyzeralo tak, že domov sa vrátila naraz celá kráľovská rodina.



Oneskorený návrat zvyšných dvoch dcér vysvetlil kráľovský pár vo videu zverejnenom v stredu tým, že v lietadle pre ne nebolo dostatok miesta.



Aj bežní Holanďania kritizovali kráľovskú rodinu za nedostatočnú úprimnosť. Tá sa im za to vo videu ospravedlnila.