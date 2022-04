Holandská letecká spoločnosť KLM zrušila desiatky letov

Amsterdam 29. apríla (TASR) - Holandský národný letecký dopravca KLM zrušil 47 letov naplánovaných na tento víkend. Ide o spoje letiace do a z Amsterdamu. Dôvodom je zlepšenie pracovných podmienok svojich zamestnancov. Firma to uviedla v piatok vo vyhlásení. Informáciu priniesla agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že z rovnakého dôvodu bolo zrušených aj mnoho piatkových letov.



"Letový poriadok bude tento víkend optimalizovaný zo dňa na deň. Ďalšie zrušenia sa zatiaľ nepredpokladajú, ale stále môžu nasledovať," uviedla KLM vo vyhlásení.



Pozemný personál KLM na amsterdamskom letisku Schiphol minulú sobotu vstúpil do neohláseného štrajku. Zamestnanci firmy žiadajú vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Ich protestná akcia spôsobila podľa Reuters chaos na treťom najrušnejšom letisku v Európe. Mnoho letov bolo zrušených, ďalšie spoje mali výrazné meškania.



Prevádzkovateľ letiska Schiphol už vo štvrtok požiadal letecké spoločnosti, aby zvážili zrušenie letov, pretože sa obával, že ich terminály budú počas víkendu opäť preplnené.