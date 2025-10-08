< sekcia Zahraničie
Holandská mimovládka odmieta obvinenia junty zo špionáže
Burkinská vojenská junta sa moci ujala po prevrate v septembri 2022 a postupne prerušila väzby so západnými krajinami vrátane bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska.
Autor TASR
Ouagadougou/Haag 8. októbra (TASR) - Medzinárodná organizácia pre bezpečnosť mimovládnych organizácií (INSO) sídliaca v Haagu v stredu odmietla obvinenia úradov západoafrického štátu Burkina Faso. Tamojšie úrady od júla zadržiavajú osem pracovníkov INSO a vinia ich zo „špionáže a vlastizrady.“ Medzi zadržanými je aj občan ČR, píše TASR podľa agentúry AFP.
Burkinská vojenská junta sa moci ujala po prevrate v septembri 2022 a postupne prerušila väzby so západnými krajinami vrátane bývalej koloniálnej mocnosti - Francúzska. Tamojšie úrady zároveň tvrdo potláčajú opozíciu, občiansku spoločnosť a médiá – čo odôvodňujú bojom proti islamským ozbrojencom, ktorí krajinu sužujú už viac než desať rokov.
