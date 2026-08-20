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Holandská nezamestnanosť stúpla o 0,2 percentuálneho bodu na 4 %
Počet registrovaných nezamestnaných Holanďanov sa v júli medzimesačne zvýšil o 11.000 na 404.000.
Autor TASR
Amsterdam 20. augusta (TASR) - Sezónne upravená miera nezamestnanosti v Holandsku v júli vzrástla na 4 % z júnových 3,8 %. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň za štyri mesiace. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet registrovaných nezamestnaných Holanďanov sa v júli medzimesačne zvýšil o 11.000 na 404.000. Oproti predošlému mesiacu stúpla miera nezamestnanosti mužov, a to na 4 % z úrovne 3,8 %. Nezamestnanosť žien sa oslabila na 3,9 % z úrovne 4 %.
Počas predchádzajúcich troch mesiacov počet nezamestnaných obyvateľov Holandska rástol v priemere o 2000 za mesiac. Počet zamestnancov v Holandsku sa v júli zmenšil o 10.000 na 9,821 milióna. Čistá miera zamestnanosti v krajine sa minulý mesiac mierne oslabila, a to na 73 % z hodnoty 73,1 %.
Počet registrovaných nezamestnaných Holanďanov sa v júli medzimesačne zvýšil o 11.000 na 404.000. Oproti predošlému mesiacu stúpla miera nezamestnanosti mužov, a to na 4 % z úrovne 3,8 %. Nezamestnanosť žien sa oslabila na 3,9 % z úrovne 4 %.
Počas predchádzajúcich troch mesiacov počet nezamestnaných obyvateľov Holandska rástol v priemere o 2000 za mesiac. Počet zamestnancov v Holandsku sa v júli zmenšil o 10.000 na 9,821 milióna. Čistá miera zamestnanosti v krajine sa minulý mesiac mierne oslabila, a to na 73 % z hodnoty 73,1 %.