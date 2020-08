Holandská polícia našla najväčšie kokaínové laboratórium v krajine

Amsterdam 11. augusta (TASR) - Holandská polícia v utorok oznámila, že našla najväčšie kokaínové laboratórium, aké sa kedy v krajine podarilo objaviť. Píše o tom agentúra DPA.



Laboratórium sa nachádzalo v prerobenej konskej stajni v meste Nijeveen blízko hraníc s Nemeckom a spracovávalo až 200 kilogramov kokaínu denne, uviedlo policajné vyhlásenie.



"Toto je najväčšie laboratórium na kokaín, aké sa kedy v Holandsku našlo," uviedol policajný hovorca a dodal, že denná produkcia mohla mať hodnotu približne 4,5 milióna eur.



Pri zásahu polícia zatkla 17 ľudí, z toho 13 Kolumbijcov. Vyšetrovatelia zadržali 100 kilogramov drog, ako aj tisícky litrov chemikálií.



Laboratórium bolo "drogovou práčovňou", v ktorej bol kokaín "vymývaný" z oblečenia, vysvetlila polícia.



Na prepašovanie kokaínu do Holandska sa totiž musel najprv rozpustiť v roztoku a vložiť do oblečenia, ktoré sa potom vyviezlo do laboratória.



Po príchode do laboratória sa kokaín špeciálnymi chemikáliami vypral z tkaniny a pripravil sa na predaj.



Pri dvoch ďalších záťahoch na sklady v mestách Apeldoorn a Elshout polícia našla 120.000 kilogramov použitého oblečenia na prepravu kokaínu.



Vyšetrovatelia uviedli, že je pravdepodobné, že v súvislosti s týmto prípadom zatknú ešte viacerých ľudí.