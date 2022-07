Holandská polícia počas protestov farmárov vypálila varovné výstrely

Amsterdam 6. júla (TASR) - Holandskí policajti počas protestov poľnohospodárov na severe krajiny v utorok večer vypálili niekoľko varovných výstrelov a strieľali aj na jeden z traktorov. Počas incidentu, pri ktorom nebol nikto zranený, polícia zadržala tri osoby. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a AP.



Polícia v provincii Frízsko v stredu svoj zásah zdôvodnila tým, že išlo o nebezpečnú situáciu ohrozujúcu jej príslušníkov. Ako opísala, traktor, na ktorý policajti vystrelili, sa údajne pokúsil vraziť do ich vozidiel i do samotných policajtov. Incident sa odohral pri výjazde z diaľnice pri meste Heerenveen, kde farmári zablokovali ulicu traktormi.



Protestujúci poľnohospodári však tvrdenia polície spochybnili. Ako tvrdia, príslušníkov poriadkových síl neohrozovali. Prípad vyšetruje kriminálna polícia.



Holandskí roľníci už viac než dva týždne protestujú proti plánovaným zmenám týkajúcim sa drastického zníženia emisií. Vládny návrh totiž do roku 2030 počíta s 50-percentným poklesom emisií škodlivých znečisťujúcich látok, ako sú oxidy dusíka a amoniak.



Úrady jednotlivých regiónov v Holandsku dostali rok na vypracovanie plánov na dosiahnutie tohto cieľa. Očakáva sa, že realizácia tohto návrhu povedie k zníženiu počtu hospodárskych zvierat a k odkúpeniu niektorých fariem, kde hospodárske zvieratá produkujú veľké množstvo amoniaku.



Už niekoľko dní farmári v Holandsku pomocou traktorov blokujú distribučné centrá supermarketov a ulice. Demonštrácie pokračovali aj v stredu, keď sa blokáda okrem iného dotkla skladu pri regionálnom letisku v meste Groningen.