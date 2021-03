Holandská polícia použila proti demonštrantom v Haagu vodné delo

Haag 14. marca (TASR) - Holandská polícia použila v nedeľu proti demonštrantom v Haagu vodné delo. Stalo sa tak deň pred začiatkom trojdňových parlamentných volieb v krajine, informovala agentúra AFP.



V parku v centre mesta sa zhromaždili stovky demonštrantov, aby vyjadrili nesúhlas s premiérom Markom Ruttem. Vyčítajú mu aj opatrenia, ktoré jeho vláda zaviedla proti šíreniu koronavírusu.



Polícia sa pokúsila obmedziť počet osôb na proteste v rámci platných obmedzení v dôsledku koronavírusu. Po tom, čo niektorí demonštranti na konci protestu odmietli odísť, zasahovali policajti so štítmi, obuškami a psami i na koňoch. Polícia nakoniec použila vodné delo, ale mnoho demonštrantov sa ukrylo pod dáždnikmi.



"Pretože klamú o všetkom a pracujú iba pre seba, a nie pre ľudí. Takže hlavne preto som tu dnes," uviedol pre AFP jeden z demonštrantov.



Vládnuca Strana slobody a demokracie (VVD) súčasného predsedu vlády Marka Rutteho sa považuje za favorita parlamentných volieb v Holandsku. Uviedla to v piatok agentúra Reuters.



Voľby sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budú konať počas troch dní od 15. do 17. marca, aby sa vo volebných miestnostiach nenahromadilo priveľa voličov. Voľby sa zároveň považujú za referendum o tom, či najsilnejšia strana koaličnej vlády dokázala úspešne čeliť pandémii koronavírusu.



Voliči podľa Reuters nezabudli, že reakcie súčasnej vlády na koronavírus boli aj chybné (rozpačité odkazy o povinnom nosení rúšok či oneskorená celonárodná očkovacia kampaň), na strane druhej však Holanďania oceňujú, že zdravotníctvo počas koronakrízy ani raz nekolabovalo a vždy bolo dosť lôžok pre pacientov. Voliči tiež vedia, že vláda sa počas pandémie snažila podporovať podniky udržala mieru nezamestnanosti iba na úrovni štyroch percent.