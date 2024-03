Holandská polícia varuje pred detskou pornografiou vytvorenou AI

Amsterdam 18. marca (TASR) - Holandská polícia v pondelok varovala pred rapídne sa zvyšujúcim množstvom detskej pornografie, ktorú vytvára umelá inteligencia (AI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Koordinátor holandskej polície pre boj s detskou pornografiou Ben van Mierlo uviedol, že je veľmi jednoduché využívať umelú inteligenciu na vytvorenie tohto typu materiálov. Zatiaľ predstavuje len malé percento takýchto prípadov, ktoré však rapídne stúpa.



Policajtom to podľa van Mierla navyše pridáva množstvo práce, pretože pre vyšetrovateľov je náročné voľným okom spozorovať, či je takýto obsah skutočný alebo umelo vytvorený, alebo či ide o kombináciu oboch.



"Ak to nie je skutočné dieťa, je to, samozrejme, úľava. Ale radšej by sme toto úsilie vynaložili na zastavenie skutočného zneužívania," poznamenal policajný koordinátor.



Zároveň vyzval vývojárov technológie AI, aby obmedzili možnosti pre vytváranie pornografických obsahov. Ako jedno z riešení navrhol, aby bola AI naprogramovaná tak, že na vytvorených snímkach zanechá digitálnu vodotlač, ktorá by umožnila vystopovať ich pôvod.