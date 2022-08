Holandská polícia vyšetruje príčiny narazenia kamiónu do davu ľudí

Brusel/Amsterdam 29. augusta (TASR) - Holandská polícia a prokuratúra vedú "hĺbkové vyšetrovanie" okolností drámy v juhoholandskej obci Nieuw Beijerland, kde v sobotu večer do skupiny ľudí na pouličnej oslave vrazilo nákladné auto. Uviedol to v pondelok internetový denník NL Times.



Šesť osôb prišlo o život, medzi nimi aj tehotná žena s termínom blízko k pôrodu. Sedem ľudí je zranených, sú medzi nimi i deti, a jeden zo zranených je stále v kritickom stave.



Španielsky vodič kamiónu bol podrobený prísnej lekárskej prehliadke; odobrali mu vzorky krvi, aby zistili, či užíval nejaké lieky. Polícia zisťuje aj to, či v čase nehody nepoužíval telefón alebo či iný faktor nespôsobil jeho nepozornosť pri šoférovaní vozidla.



Informácie podľa NL Times potvrdil v nedeľu večer na tlačovej konferencii hlavný štátny prokurátor Hugo Hillenaar. Zároveň spresnil, že vyšetrovatelia nechcú špekulovať o možných príčinách tejto drámy.



Vyšetrovanie preverí, prečo 46-ročný vodič, ktorého úrady zadržali, narazil s prázdnym kamiónom do ľudí zúčastňujúcich sa na susedskej pouličnej oslave spojenej s grilovaním. Polícia vykonáva aj technické vyšetrovanie na kamióne. "Zistíme príčinu tejto udalosti," uviedol Hillenaar pred novinármi.



Podľa jeho slov vyšetrovanie musí odpovedať na otázky, či vodič zablúdil v obci v dôsledku uzavretia cesty alebo zmätku spôsobeného navigáciou vozidla, nakoľko obce Nieuw Beijerland, Zuid-Beijerland a Oud-Beijerland sú blízko seba.



Starosta obce Nieuw Beijerland Charlie Aptroot pre médiá uviedol, že sústrasť rodinám obetí už v sobotu večer vyjadril aj holandský premiér Mark Rutte a obec oceňuje i prejavy sústrasti vyjadrené kráľovskou rodinou.



Aptroot apeloval na médiá, aby rešpektovali žiaľ a smútok obyvateľov ulice Zuidzijde a zdržali sa natáčania a nahrávania svedectiev o incidente.