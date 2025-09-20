Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holandská polícia zasahovala na protiimigračnom proteste v Haagu

Polícia uviedla, že na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí. Demonštranti začali na policajtov hádzať kamene, fľaše a palice a jedno policajné vozidlo podpálili.

Autor TASR
Amsterdam 20. septembra (TASR) - Holandská polícia použila v sobotu vodné delo a slzný sprej na rozohnanie protiimigračných demonštrantov v meste Haag. Protestujúci, ktorých zasiahlo vodné delo, sa oddelili od hlavného zhromaždenia, aby zablokovali diaľnicu, uviedla hovorkyňa miestnej samosprávy v Haagu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a informačného portálu NL Times.

Polícia uviedla, že na diaľnici sa nachádzalo asi 1500 ľudí. Demonštranti začali na policajtov hádzať kamene, fľaše a palice a jedno policajné vozidlo podpálili. Holandská tlačová agentúra ANP dodala, že nie je jasné, koľko demonštrantov bolo zadržaných.

Protest zorganizovala pravicová aktivistka známa ako Els Rechts, ktorá bojuje za prísnejšiu azylovú a imigračnú politiku v Holandsku. Účastníkov demonštrácie vyzvala, aby zhromaždenie zostalo nenásilné.

Protest bol povolený na veľkom verejnom priestranstve s názvom Malieveld, ktoré sa nachádza vedľa zablokovanej diaľnice. Demonštranti tam odpálili ohňostroje a mávali holandskými vlajkami.
