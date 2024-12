HOLANDSKÁ POLÍCIA: Vodič prevážal kokaín v rakvách

Amsterdam 14. decembra (TASR) – Holandská polícia zastavila francúzskeho vodiča vozidla, ktoré prevážalo dve rakvy plné kokaínu. Dôvodom zastavenia vozidla bola jeho podozrivá jazda, uviedol holandský denník Algemeen Dagblad. TASR informuje na základe sobotnej správy agentúry DPA.



Polícia vozidlo zastavila v noci na sobotu na diaľnici A29 pri meste Numansdorp neďaleko holandského prístavu Rotterdam. Vodič tvrdil, že v rakvách preváža dve telá, nepredložil však žiadne potrebné potvrdenia o náklade.



Polícia rakvy otvorila v pohrebnom ústave a objavila v nich športové tašky s približne 250 kilogramami kokaínu v hodnote približne 14 miliónov amerických dolárov.



Muž do Holandska cestoval z Francúzska, no ani on sám nepoznal cieľ svojej cesty, uviedol hovorca holandskej polície. Ten mu údajne mal byť oznámený prostredníctvom textovej správy.



Vodič bol zadržaný, polícia drogy zničila.