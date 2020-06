Holandská polícia zatkla 400 ľudí na násilnom proteste

Haag 22. júna (TASR) - Holandská polícia zatkla v nedeľu asi 400 osôb po tom ako demonštrácia v meste Haag proti vládou prijatým opatreniam na zastavenie šírenia koronavírusu prerástla do potýčok s políciou. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa polície sa násilnosti na pôvodne pokojnom proteste objavili po tom, ako sa doňho zapojili desiatky futbalových fanúšikov. V blízkosti hlavnej železničnej stanice v meste zasypali policajtov kameňmi a dymovnicami. Futbaloví fanúšikovia a iné skupiny protestujúcich prišli do Haagu z celého Holandska.



Na rozohnanie davu bola nasadená jazdná polícia a vodné delo. Po policajnej akcii neboli hlásené žiadne zranenia. Presné údaje o počte demonštrantov neboli k dispozícii.



Primátor mesta Johan Remkes pôvodne protest zakázal. Neskôr však povolil demonštráciu s obmedzenou dĺžkou trvania. "Toto nemá nič spoločné s demonštrovaním alebo so slobodou prejavu. Táto skupina sa zámerne snažila narušiť verejný poriadok," uviedol po proteste.



Demonštranti tvrdia, že navrhovaný zákon, ktorý formálne potvrdzuje koronavírusové opatrenia, zachádza príliš ďaleko a je protiústavný.