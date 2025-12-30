Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holandská polícia zatkla Sýrčana podozrivého z členstva v IS

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Amsterdam 30. decembra (TASR) - Holandská polícia zatkla 29-ročného Sýrčana, ktorého podozrieva z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) a z plánovania útoku niekde v Európe. Oznámila to v utorok tamojšia prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Prokuratúra uviedla, že holandská spravodajská služba AIVD objavila príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých sa muž vyhrážal spáchaním útoku okolo Vianoc na nešpecifikovanom mieste v Európe. Viac informácií k údajnému útoku ani členstvu v IS nezverejnili.

Sýrčana zatkli 18. decembra v jeho dome v meste Vlissingen na juhozápade Holandska. Súd v utorok rozhodol o jeho väzbe na ešte najmenej 30 dní.
