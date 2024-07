Holandská pravicová strana PVV sa pripojí v EP k Patriotom pre Európu

Amsterdam 6. júla (TASR) - Holandská krajne pravicová Strana slobody (PVV) vstúpi do novej aliancie podobne zmýšľajúcich politických strán v Európskom parlamente (EP), ktorú zakladajú český expremiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán. Oznámil to líder strany Geert Wilders, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.



Vznikajúca politická skupina bola pomenovaná Patrioti pre Európu.



"Sme PVV patrioti, milujeme náš národ. Silný a nezávislý. Bránime sa nelegálnej migrácii, bránime mier a slobodu a podporujeme Ukrajinu," napísal Wilders v piatok na sociálnej sieti X. "Chceme spojiť naše sily v EP a hrdo sa pripojíme k Patriotom pre Európu," dodal.



PVV vyhrala vlani v parlamentných voľbách v Holandsku a je najväčšou stranou v novej vládnej koalícii, ktorá bola uvedená do úradu v utorok. Wilders však v novej vláde nesedí a kabinet povedie bývalý šéf holandskej tajnej služby Dick Schoof.



V júnových voľbách do EP skončila PVV v Holandsku druhá a získala v europarlamente šesť kresiel.



Prvými stranami v skupine Patrioti pre Európu boli Orbánova strana Fidesz, Babišovo hnutie ANO a Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Svoj vstup do tejto skupiny nedávno ohlásila španielska krajne pravicová strana Vox a portugalská Chega.



Spolu s holandskou PVV tak majú patrioti zatiaľ europoslancov zo šiestich krajín. Politická skupina v EP však musí zahŕňať strany z najmenej siedmich členských štátov EÚ, pripomína DPA.



Nie je jasné, či sa ku skupine pripojí francúzske Národné združenie (RN), ktoré minulý týždeň vyhralo prvé kolo predčasných volieb vo Francúzsku. Denník Financial Times v piatok napísal, že RN rokuje s Patriotmi pre Európu a svoje rozhodnutie oznámi v pondelok.