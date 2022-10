Holandská princezná Amalia je pod zvýšenou ochranou

Amsterdam 13. októbra (TASR) - Holandská korunná princezná Catharina-Amalia je pod zvýšenou ochranou pre obavy, že by sa mohla stať cieľom zločincov. Informovala o tom vo štvrtok holandská tlačová agentúra ANP s odvolaním sa na vyjadrenia jej rodičov.



"Sotva môže vyjsť z domu," citovala ANP slová kráľovnej Máximy počas štátnej návštevy Švédska s manželom kráľom Viliamom Alexandrom.



Amalia, 18-ročná dedička holandského trónu, začala v septembri študovať na Amsterdamskej univerzite a presťahovala sa do podnájmu v byte v Amsterdame, kde žila s ďalšími študentmi. Obavy o bezpečnosť ju však prinútili presťahovať sa späť do kráľovského paláca Huis ten Bosch v Haagu, uviedol kráľovský pár.



Miestne médiá v septembri informovali, že princezná má zvýšený bezpečnostný režimom pre obavy z únosu alebo útoku zločineckých gangov. Holandská polícia a tajná služba sa k bezpečnostným opatreniam kráľovskej rodiny odmietli vyjadriť.



Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtok večer uviedol, že hrozby nemôže bližšie špecifikovať. "Je to hrozná správa, v prvom rade pre ňu," povedal novinárom. Dodal, že všetky zainteresované osoby robia všetko pre to, aby princezná bola v bezpečí.