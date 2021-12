Holandská princezná Amalia oslávila 18 rokov a zložila prísahu

Brusel/Amsterdam 8. decembra (TASR) - Holandská princezná Amalia v utorok oslávila svoje 18. narodeniny a o deň neskôr, v stredu, zložila prísahu členom Štátnej rady, najvyššej poradnej skupiny holandskej vlády, čím potvrdila svoju funkciu oficiálneho následníka trónu. Uviedol to spravodajský server DutchNews.nl.



Od momentu, keď princezná zložila prísahu, môže na tróne nahradiť svojho otca kráľa Viliama Alexandra, upozornil DutchNews.nl.



Princeznú do tanečnej sály paláca Kneuterdijk v Haagu zaviedol jej otec, kráľ a zároveň čestný predseda Štátnej rady. V slávnostnom sprievode nechýbala ani jej matka, kráľovná Máxima, ktorá je tiež členkou tohto poradného orgánu.



Kráľ, kráľovná Máxima a teraz už aj princezná Amalia nemajú právo hlasovať na zasadnutiach Štátnej rady, ale môžu sa zúčastňovať na jej pracovných stretnutiach.



DutchNews.nl. pripomenul, že od princeznej Amalie sa neočakáva, že bude chodiť na týždenné stretnutia Rady, pretože sa po ukončení strednej školy pripravuje na vysokoškolské štúdium.



Princezná po zložení prísahy uviedla, že dúfa, že okamih, keď prevezme panovnícke povinnosti, bude "ďaleko v budúcnosti", hoci si uvedomuje, že by to mohlo byť už aj zajtra. Pred členmi Štátnej rady uviedla, že sa bude snažiť byť dobrou študentkou a že sa musí veľa naučiť o úlohách vlády a o rôznych administratívnych procesoch.



DutchNews.nl. pripomenul, že začiatkom tohto roka princezná Amalia poslala vlastnoručne napísanú správu premiérovi Markovi Rutteovi, v ktorej uviedla, že si neželá využiť ročný finančný príspevok vo výške 1,6 milióna eur, na ktorý má nárok, až do doby, kým sa ujme svojich kráľovských povinností.



Štátna rada je ústavou zriadený poradný orgán vlády, ktorý oficiálne pozostáva z členov kráľovskej rodiny a členov menovaných korunou, ktorí majú spravidla politické, obchodné, diplomatické alebo vojenské skúsenosti. Bola založená v roku 1531, čo z nej robí jednu z najstarších stále fungujúcich štátnych organizácií na svete.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)