Holandská princezná sa objavila na verejnosti prvýkrát od hrozieb

Amsterdam 5. novembra (TASR) - Holandská korunná princezná Catharina-Amalia sa v piatok objavila na verejnosti prvýkrát od nedávnych hrozieb, pre ktoré sa musela stiahnuť do ústrania. Informovala o tom agentúra DPA.



Amalia sa spoločne so svojimi rodičmi a oboma sestrami zúčastnila na výstave venovanej jej prababke, niekdajšej holandskej kráľovnej Juliáne, ktorá sa koná v kostole Nieuwe Kerk v Amsterdame. Rodina sa na mieste vyfotografovala, na otázky médií však neodpovedala, uvádza DPA.



V septembri na verejnosť preniklo, že holandská korunná princezná sa stala terčom hrozieb zo strany zločineckých organizácií. Miestne médiá vtedy informovali, že princezná má posilnenú ochranu pre obavy z možného únosu alebo útoku zločineckých gangov.



Amalia, 18-ročná dedička holandského trónu, začala v septembri študovať na Amsterdamskej univerzite a presťahovala sa do podnájmu v byte v Amsterdame, kde žila s ďalšími študentmi. Zmienené obavy o bezpečnosť ju však zakrátko prinútili presťahovať sa nazad k rodičom - do kráľovského paláca Huis ten Bosch v Haagu.



Jej matka, kráľovná Máxima, vtedy uviedla, že Amalia chodí len na pár prednášok, no mimo toho musí zotrvávať v paláci.



Kráľovská rodina sa v piatok takto zišla vôbec prvýkrát od leta, uvádza DPA. Agentúra dodáva, že Amalina sestra Alexia (17) bola dosiaľ v internátnej škole vo Walese, zatiaľ čo ďalšia najmladšia sestra Ariane (15) chodí na strednú školu v Haagu.