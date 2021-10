V Holandsku vyšetrujú úmrtia v súvislosti s tzv. samovražedným práškom

Amsterdam 27. októbra (TASR) - Holandské úrady vyšetrujú 33 podozrivých úmrtí ľudí, ktorí si kúpili takzvaný "samovražedný prášok" označovaný ako "Látka X" od člena skupiny, ktorá propaguje "právo na smrť" v Holandsku. S odvolaním sa na informácie tamojšej prokuratúry to v stredu uviedla agentúra Reuters.



Podozrivé prípady úmrtí vyplávali na povrch počas vyšetrovania v súvislosti s pripravovaným procesom proti členom skupiny s názvom Cooperative Last Will. Vyšetrovatelia očakávajú, že počet takto zosnulých ľudí vzrastie, keďže jeden z členov skupiny pre médiá povedal, že "smrtiaci prášok" predal viac ako stovke ľudí.



Prokurátori označili skupinu, ktorá od roku 2018 propaguje „Látku X“ ako lacný a bezbolestný spôsob smrti, za zločineckú organizáciu, ktorá pomáha nelegálnym asistovaným samovraždám.



Agentúra Reuters pripomenula, že eutanázia a asistovaná samovražda sú v Holandsku legálne, avšak za za veľmi prísnych podmienok a pod dohľadom lekárov.