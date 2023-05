Holandská televízia stiahla korešpondentku z Moskvy, kvôli bezpečnosti

Brusel/Amsterdam 8. mája (TASR) - Holandská verejnoprávna televízia NOS v pondelok oznámila, že stiahla svoju moskovskú korešpondentku Iris de Graafovú z Ruska pre obavy o jej osobnú bezpečnosť. Na správu viacerých holandských médií upozornil spravodajca TASR.



Tridsaťdvaročná de Graafová pôsobí v Rusku od roku 2020, ale v posledných mesiacoch jej prácu stále viac sťažovali zásahy ruských bezpečnostných služieb, uviedla šéfka spravodajstva NOS Giselle van Cannová.



Vzťahy medzi Ruskom a Holandskom sú v posledných rokoch napäté. Zhoršili sa ešte viac po odsúdení dvoch ruských dôstojníkov a jedného ukrajinského spolupracovníka ruských síl za zostrelenie lietadla spoločnosti Malaysia Airlines v roku 2014 (let MH17) holandským súdom a po vydaní zatykača na ruského prezidenta Vladimira Putina Medzinárodným trestným súdom so sídlom v Haagu v marci tohto roka.



Spravodajský portál DutchNews.nl v tejto súvislosti pripomenul, že západní novinári a korešpondenti pôsobiaci v Rusku sa stali terčom ruských úradov od začiatku invázie na Ukrajinu. Obavy novinárskej obce sa zvýšili ešte viac, keď reportéra denníka Washington Post Evana Gershkovicha zatkli 29. marca v Rusku pre obvinenia zo špionáže.



"Situácia Iris de Graafovej ako najviditeľnejšej holandskej korešpondentky v Moskve je príliš nepredvídateľná na to, aby sme boli schopní adekvátne posúdiť riziká," opísala situáciu van Cannová. Podľa jej slov bude stiahnutá korešpondentka aj naďalej pokrývať ruské záležitosti, ale z Holandska. NOS vyjadrila "hlbokú ľútosť", že priame spravodajstvo o situácii v Rusku bude obmedzené.



Pre televíziu NOS bude z Ruska pracovať nezávislý korešpondent Geert Groot Koerkamp, ktorý zatiaľ zostáva v tejto krajine.



De Graafová v marci v jednej z televíznych relácii NOS povedala, že žiť a pracovať v Moskve znamená byť neustále v pohotovosti. "Neprechádzam na červenú, pretože to môže byť administratívny delikt a ak dostanete dva také, môžu vás z krajiny vyhostiť," opísala situáciu.