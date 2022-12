Kaagová bude v Suriname rokovať o ospravedlnení sa za otroctvo

Amsterdam 16. decembra (TASR) - Holandská vicepremiérka a ministerka financií Sigrid Kaagová pricestovala v piatok do Surinamu, kde sa pokúsi zabrániť ďalšiemu chaosu v súvislosti s plánmi svojej vlády ospravedlniť sa 19. decembra za úlohu, ktorú Holandsko zohralo v otázke otroctva. Informoval o tom spravodajský webový portál DutchNews.nl.



Kaagová dorazila na Medzinárodné letisko Johana Adolfa Pengela, ktoré sa nachádza približne 50 kilometrov južne od surinamského hlavného mesta Paramaribo. Bude rokovať s viacerými ministrami, ako aj s prezidentom Chanom Santokhim.



Surinamské a karibské komunitné skupiny v Holandsku odsudzujú podľa nich urýchlené a zle premyslené plány kabinetu na ospravedlnenie sa a tvrdia, že vhodnejším dátumom by bol 1. júl budúceho roka. Pôjde o 150. výročie zákazu otroctva v bývalých kolóniách; predchádzalo mu desaťročné prechodné obdobie.



Miestni obyvatelia však rozhodnutie vyslať Kaagovú, aby sa priamo porozprávala s ľuďmi, privítali.



"Pre otroctvo sme sa dostali do nevýhody a nikdy sme ju už nedohnali," povedal pre televíznu stanicu NOS Hesdy Ommen, predseda združenia bývalých plantáží v okrese Para. "Máme konkrétne predstavy o tom, ako by sa malo ospravedlniť, a radi o nich budeme hovoriť," dodal Ommen.



Haagsky súd vo štvrtok rozhodol, že neexistujú nijaké právne dôvody na zastavenie procesu ospravedlnenia sa, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň.



Surinam je bývalá holandská kolónia v Južnej Amerike. Krajina získala nezávislosť v roku 1975. Doteraz je tam úradným jazykom holandčina.